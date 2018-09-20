İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Yılmaz: Kerbela Kardeşlik Günü olsun

10 MUHARREM’İ İNTİKAM VE KİN DEĞİL, BİRLİK, KARDEŞLİK, KUCAKLAŞMA GÜNÜ VE BÜTÜN MÜSLÜMANLARIN ORTAK DEĞERİ OLARAK DEĞERLENDİRELİM.

Hak üzere buluşmak

“Hz. Peygamberin (asm) itinayla büyüttüğü, değer verdiği, hak ve hakikatin sembolü haline gelmiş olan Hz. Hüseyin’in (ra) etrafında hak üzere buluşup intikam ve kin için değil, İslam, kardeşlik ve dostluk için anlaşmamız, onun bize öğrettiği değerler etrafında toplanmamız gerekir.”

İhtilaf değil, ittifak

“o gün olmuş bu olayı bugüne taşıyıp da Müslümanların ortasında bir ihtilâf çıkarmanın anlamı yok. Bunu bir ihtilaf değil, itilaf ve ittifak noktası olarak görmeli; Hz. Hüseyin (ra), davası ve değerleri için ne yaptık, ne yapıyoruz, bunu düşünmeliyiz.”

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KERBELÂ KARDEŞLİK GÜNÜ OLSUN

Kerbelâ olayı üzerinden ‘hesaplaşma ve intikam’ yolları aranmamalı diyen İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz “ nefretle nereye varırız, bugün kardeşlik günü olsun” dedi.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Hazreti Hüseyin ve arkadaşlarının şehadeti üzerinden Müslümanlar arasında parçalanmaya, hesaplaşmaya gidilmesinin yerine Hazreti Hüseyin’i anlamak gerektiğini belirterek, “Kerbelâ’yı anlamanın en iyi yolu Hazreti Hüseyin’i anlamaktır.” dedi.

Muharrem ayını birlik ve kardeşlik ayı olarak değerlendirelim çağrısında bulunan Yılmaz şunları dedi: “Bin 400 sene öncesinin Hüseyin’i öldüren katilleri şu an elimizde değil. Onlara hesap sorma şansına sahip değiliz. Ama o gün olmuş bu olayı, bu güne taşıyıp da bugün Müslümanların ortasında bir ihtilâf çıkarmanın da çok fazla anlamı olmadığı kanaatindeyim.’’

İntikamla bir yere varılmaz

Yaşanan olayları bir ihtilâf değil, bir itilâf ve ittifak noktası olarak görmeliyiz diyerek çağrıda bulunan Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: “O günün insanının hesabını bugünün insanından sormak yerine bugün biz kendi kendimize hesap sormalıyız. Biz, Hazreti Hüseyin için, Hüseyin’in dâvâsı için, Hüseyin’in değerleri için ne yaptık, ne yapıyoruz, kin ve intikamla nereye varırız, bunu düşünmeliyiz. Onun bize öğrettiği değerler etrafında toplanmanın derdinde olmalıyız.’’

Gönüllere hicran dolduran hâdise

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı: “Hazreti Hüseyin ve 70 arkadaşının, Yezid’in adamları tarafından katledilerek şehit edildiği ve yürek dağlayan hadise, Müslümanların gönüllerinde hep hicran oluşturdu. 10 Muharrem, Alevî’siyle, Sünnî’siyle, Caferi’siyle bütün Müslümanların yüreklerini dağlamış olmak bakımından son derece önemli ve anlamlıdır. Biliyoruz ki, Hazreti Hüseyin, Peygamberin (asm) torunu hak ve hakikat koruyucusu olarak ortaya çıkmış, hakkın gerçekleşmesi adına mücadeleye girişmiş, ama bu mücadele de bunun bedelini canıyla ve kanıyla ödeyerek şehit olmuş güzel insandır.”