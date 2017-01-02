İstanbul polisi teröristi yakalamak için harekete geçti

Zeytinburnu'nda ihbar sonucu bir eve yapılan operasyonda Reina saldırganının bulunamadığı öğrenildi.

Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki Reina'ya silahlı saldırıda bulunan zanlıyı arama çalışması kapsamında Zeytinburnu'nda bir eve operasyon düzenlendi Gece kulübüne düzenlen saldırının zanlısının yakalanması için polisin düzenlediği operasyon sona erdi. Operasyon sürerken bölgeye yakın bir noktada yaralanan şahsın operasyonla ilgisi olmadığı bildirildi. Ortaköy'de gece kulübüne saldırı düzenleyen teröristin arama çalışmaları sürerken polis Zeytinburnu'nda bir eve operasyon düzenledi. Yaklaşık 3 saat düzenlenen operasyonda olaya ilişkin herhangi bir şüpheliye rastlanmadı. Polisin çalışmaları sürerken yakında duyulan bir ses üzerine polis ekipleri buraya yöneldi. Bir kişinin bıçaklanarak yaralandığı görüldü. İlk etapta yaralanın operasyon kaynaklı yaralandığı düşünüldü. Yapılan incelemenin ardından yaralı şahsın operasyonla ilgili olmadığı anlaşıldı. Şahsın yabancı uyruklu bir kişi olduğu ve tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandığı öğrenildi. Şahıs olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Okunma Sayısı: 696

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.