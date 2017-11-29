İstanbul temsilcilerimizle bir araya geldik

Gazetemiz yönetimi ve yayın kurulu olarak önceki gün İstanbul temsilcilerimizle Yeni Asya Vakfı’nda bir araya geldik.

“Neşriyatımızın geliştirilmesi ve yayınlarımızın kitlelere daha etkili bir şekilde duyurulması” gündemli toplantıda verimli müzakereler gerçekleşti. Karşılıklı beklentilerin ve hedeflerin dile getirildiği toplantıda “Bu zamanda Nurlarla hizmet-i imaniye, her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celb etmekle olur” parolasından hareketle yayıncılıkta medya iletişim teknolojilerinden ve özellikle sosyal medyadan etkin bir şekilde yararlanmanın önemi üzerinde duruldu. Gazetemizin gerek basılı, gerekse sanal ortamlar üzerinden daha geniş kitlelere ulaştılması adına etkin tiraj kampanyaları ve tanıtım yöntemleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. İstanbul - Yeni Asya

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