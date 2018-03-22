İstanbul trafiğindeki 30 bin taksi şoföründen yalnızca 10 bini yasal

İstanbul’da her üç taksiden sadece birinde ‘Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi’ bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME), 1 Ocak 2017’den itibaren İstanbul’da şoförler için ‘Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi’ alma zorunluluğu getirmişti.

17 bin 395 taksinin bulunduğu İstanbul’da, 30 bin taksi şoföründen yaklaşık 10 bininde bu belge var. Bu belgeyi alabilmek için taciz, gasp, terör ve uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarından yargılanmamış olmak, psikoteknik belgesi, ehliyet GBT’si, tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu gerekiyor.

Başvurusu uygun görülenlere bu belge veriliyor. Ancak bu belgenin yenilenme süresi de var. Bu belge olmadan taksi kullanırken yakalanan sürücüye ve plaka sahibine ceza kesiliyor. Taksi de trafik polisi tarafından otoparka çekiliyor.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası eski Başkanı Yahya Uğur’a göre, “Kaçak çalışan şoför çok.”