İstanbul'u birbirine katan DHKP-C'li terörist tutuklandı

AKP İstanbul İl Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen lav silahlı saldırılarla ilgili gözaltına alınan DHKP-C'li terörist Şeref Turunç, tutuklandı.

Polis, Vatan Caddesi'ndeki Emniyet binası ve aynı gün Ak Parti İl Başkanlığı'na yönelik lav silahlı saldıları gerçekleştirdikten, sonra Esenyurt'ta polis otosuna ateş açıp kaçan terör örgütü üyesi Şerif Turunç'u Tekirdağ'da yakalamıştı. BAŞINA 300 BİN TL ÖDÜL KONULMUŞTU Şerif Turunç'un aranan teröristler listesinde bulunduğu başına 300 bin lira ödül konulduğu belirtilmişti. Sahte kimlik kullanan Turunç'un yine aranan teröristler listesinde bulunan Bilgehan Karpat'la birlikte geçen yıl kaçak yollarla Yunanistan'dan yurda girdiği bildirildi. DHA

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