İstanbul'un 'hayır'ı çok manidar

Anayasa değişikliği paketiyle ilgili Pazar günü yapılan referandumda İstanbul'da 'hayır'ın daha fazla çıkması değişik yorumlara sebep oldu.

Hürriyet yazarı Kanat Akkaya, "Kampanya aşamasındaki orantısızlığa rağmen bu sonucun çıkması en hafifinden 'manidardır'" diye yazdı. Kanat Akkaya'nın bugünkü yazısındaki ilgili bölüm şöyle: İlçeler bazında bakıldığında durum daha ilginç bir hal alıyor.2015 Kasım seçimlerinde AKP’nin önde çıktığı 10 ilçede fotoğrafın değiştiği ve “hayır” oylarının ağır bastığı ortada. Bu ilçeler arasında “simgesel önemi büyük olan” Üsküdar ve Eyüp’ün bulunması, Beylikdüzü örneğinde görüldüğü gibi yüzde 10’luk gerilemelerin yaşanması ve tekrarlayalım MHP-BBP ittifakı, kampanya aşamasındaki orantısızlığa rağmen bu sonucun çıkması en hafifinden “manidardır”... Mesela halkoylamasına saatler kala, 15 Nisan’daki Kartal mitingini şöyle noktalıyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan: “...Evet yarın akşam Kartal’ı takip edeceğim. Bakalım Kartal’da, sandıklarda, eyvallah, ne kadar evet çıkacak?..” Kartal’dan yüzde 56.65 oranında “hayır” çıktı... 30 büyükşehirden 17’sinde “hayır” denilmesinin bir manası vardır ama “İstanbul Türkiye’dir, Türkiye İstanbul” diyen bir siyasetçinin gözünde bu mana daha derin olacaktır... Haber Merkezi

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