İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik!

İstanbul Üniversitesi'nde çıkan olaylarda bazı öğrenciler gözaltına alındı.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt yerleşkesinde, Kızıldere’de 42 yıl önce girdikleri çatışmada öldürülen Mahir Çayan ve arkadaşlarını anmak için toplanan öğrencilere izin verilmedi. Öğrenciler ile özel güvenlik görevlileri arasında gerginlik çıkması üzerine polis müdahale etti. Çıkan olaylar öğrencilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Yaşanan arbede sonrası anma için toplanan öğrencilerden bir çoğunun gözaltına alındığı belirtildi. DHA

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