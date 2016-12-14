İstanbul Valiliği'ni basan darbeci askerlere istenen ceza belli oldu

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliği'ni basan askerlerle ilgili hazırlanan iddianamede, 12'si tutuklu 90 şüpheli hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökhan Yılasığmaz tarafından hazırlanan ve Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede, 15 Temmuz gecesi İstanbul Valiliğinin ele geçirilmesine teşebbüs eden 12'si tutuklu 90 şüpheli asker hakkında, TCK'nın anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçları düzenleyen 309, 311. ve 312. maddeleri uyarınca, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. AA

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