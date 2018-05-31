İstanbul Valiliğini işgal davasında verilen cezalar belli oldu

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliğini işgal etmek isteyen askerlerin yargılandığı davada, 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

AA

Okunma Sayısı: 553

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.