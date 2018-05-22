İstanbul yönetmeliği çıktı

İstanbul’da inşaatın kurallarını belirleyen yeni yönetmelikle, bina yüksekliğinden daire içi planlara, asansörden sosyal alanlara kadar bütün alanlar için sınırlar çizildi.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, 1 Ekim 2017 tarihinde çıkarılmıştı. Şehirlerin kendi özel durumlarını ihtiva eder imar yönetmeliklerinin mevcut imar yönetmeliğinde bulunan şartlar (emsal dışı alanlar, yüzdeler vb. gibi) değiştirilmeden düzenlenmesine karar verilmişti. Böylece İstanbul için başka, Anadolu illeri için başka kurallar geçerli olacaktı. Beklenen İstanbul İmar Yönetmeliği Resmî Gazete’de 20 Mayıs tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu. Yönetmelikte ilk defa ‘Yeşil Çatı’ tanımı kullanıldı ve yönetmeliğe girdi.

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