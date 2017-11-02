İşte IŞİD operasyonlarının bilançosu

Son 11 günde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlarda 283 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonların bilançosunu açıkladı. Son 11 günde 283 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlarda 66 el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde: Eylem arayışında bulunduğu bilgisi edinilen DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Ekim-01 Kasım tarihleri arasında ülke genelinde operasyon düzenlendi. 25 ilde yapılan 96'sı Türk, 187'si Yabancı Uyruklu olmak üzere toplam 283 şahıs gözaltına alındı. İstanbul'da polis sorumluluk bölgesinde 15 Ağustos 2016 ile 30 Ekim 2017 tarihleri arasında terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen 136 operasyonda, 968 kişi gözaltına alındığı bildirilmişti.

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