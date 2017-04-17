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17 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

İşte İstanbul'da ilçe ilçe YSK sistemine girilen sonuçlar...

17 Nisan 2017, Pazartesi 09:53
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sistemine giren referandum sonuçlarına göre İstanbul'da oy sayımı tamamlandı.

Referandumda İstanbullu seçmenin yüzde 51.35'i "Hayır", yüzde 48.65'i "Evet" oyu verdi.

YSK'nin sitesine göre toplam seçmen sayısının 10 milyon 529 bin 30 olduğu İstanbul'da, 9 milyon 340 bin 205 kişi oy kullandı. BU oylardan 9 miyon 207 bin 586'sı geçerli sayıldı. 132 bin 619'u ise geçersiz sayıldı. 39 ilçede toplam 26 bin 297 sandıktan 4 milyon 728 bin 317 kişi "Hayır" oyu verdi. 4 milyon 479 bin 269'u ise "Evet" oyu verdi. Yüzde 88.71 katılımın olduğu referandumda yüzde 51.35 kişi "Hayır"; yüzde 48.85'i ise "Evet" dedi.

YSK'nin sitesine giren oy dağılımı İstanbul ilçelerinde şöyle:

Adalar: Yüzde 73.67 Hayır

Arnavutköy: Yüzde 66.67 Evet

Ataşehir: Yüzde 57.43 Hayır

Avcılar: Yüzde 59.06 Hayır

Bağcılar: Yüzde 61.06 Evet

Bahçelievler:Yüzde 50.33 Evet

Bakırköy: Yüzde 77.73 Hayır

Başakşehir: Yüzde 53.87 Evet

Bayrampaşa: Yüzde 53.10 Evet

Beşiktaş: Yüzde 82.91 Hayır

Beykoz: Yüzde 53.08 Evet

Beylikdüzü: Yüzde 58.89 Hayır

Beyoğlu: Yüzde 50.11 Evet

Büyükçekmece: Yüzde 55.71 Hayır

Çatalca: Yüzde 60.25 Hayır

Çekmeköy: Yüzde 52.38 Evet

Esenler: Yüzde 66.43 Evet

Esenyurt: Yüzde 52.48 Hayır 

Eyüp: Yüzde 51.54 Hayır

Fatih: Yüzde 51.38 Evet

Gaziosmanpaşa: Yüzde 56.92 Evet

Güngören: Yüzde 53.83 Evet

Kadıköy: Yüzde 80.60 Hayır

Kağıthane: Yüzde 54.11 Evet

Kartal: Yüzde 56.55 Hayır

Küçükçekmece: Yüzde 55.64 Hayır

Maltepe: Yüzde 61.59 Hayır 

Pendik: Yüzde 57.19 Evet

Sancaktepe:Yüzde 51.72 Evet

Sarıyer: Yüzde 59.13 Hayır

Silivri: Yüzde 59.85 Hayır

Sultanbeyli: Yüzde 70.50 Evet

Sultangazi: Yüzde 61.42 Evet

Şile: Yüzde 51.42 Evet

Şişli: Yüzde 71.79 Hayır

Tuzla: Yüzde 50.66 Evet

Ümraniye: Yüzde 55.21 Evet

Üsküdar: Yüzde 53.31 Hayır

Zeytinburnu: Yüzde 50.89 Evet

DHA

Etiketler: istanbul, referandum
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