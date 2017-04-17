İşte İstanbul'da ilçe ilçe YSK sistemine girilen sonuçlar...

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sistemine giren referandum sonuçlarına göre İstanbul'da oy sayımı tamamlandı.
Referandumda İstanbullu seçmenin yüzde 51.35'i "Hayır", yüzde 48.65'i "Evet" oyu verdi.
YSK'nin sitesine göre toplam seçmen sayısının 10 milyon 529 bin 30 olduğu İstanbul'da, 9 milyon 340 bin 205 kişi oy kullandı. BU oylardan 9 miyon 207 bin 586'sı geçerli sayıldı. 132 bin 619'u ise geçersiz sayıldı. 39 ilçede toplam 26 bin 297 sandıktan 4 milyon 728 bin 317 kişi "Hayır" oyu verdi. 4 milyon 479 bin 269'u ise "Evet" oyu verdi. Yüzde 88.71 katılımın olduğu referandumda yüzde 51.35 kişi "Hayır"; yüzde 48.85'i ise "Evet" dedi.
YSK'nin sitesine giren oy dağılımı İstanbul ilçelerinde şöyle:
Adalar: Yüzde 73.67 Hayır
Arnavutköy: Yüzde 66.67 Evet
Ataşehir: Yüzde 57.43 Hayır
Avcılar: Yüzde 59.06 Hayır
Bağcılar: Yüzde 61.06 Evet
Bahçelievler:Yüzde 50.33 Evet
Bakırköy: Yüzde 77.73 Hayır
Başakşehir: Yüzde 53.87 Evet
Bayrampaşa: Yüzde 53.10 Evet
Beşiktaş: Yüzde 82.91 Hayır
Beykoz: Yüzde 53.08 Evet
Beylikdüzü: Yüzde 58.89 Hayır
Beyoğlu: Yüzde 50.11 Evet
Büyükçekmece: Yüzde 55.71 Hayır
Çatalca: Yüzde 60.25 Hayır
Çekmeköy: Yüzde 52.38 Evet
Esenler: Yüzde 66.43 Evet
Esenyurt: Yüzde 52.48 Hayır
Eyüp: Yüzde 51.54 Hayır
Fatih: Yüzde 51.38 Evet
Gaziosmanpaşa: Yüzde 56.92 Evet
Güngören: Yüzde 53.83 Evet
Kadıköy: Yüzde 80.60 Hayır
Kağıthane: Yüzde 54.11 Evet
Kartal: Yüzde 56.55 Hayır
Küçükçekmece: Yüzde 55.64 Hayır
Maltepe: Yüzde 61.59 Hayır
Pendik: Yüzde 57.19 Evet
Sancaktepe:Yüzde 51.72 Evet
Sarıyer: Yüzde 59.13 Hayır
Silivri: Yüzde 59.85 Hayır
Sultanbeyli: Yüzde 70.50 Evet
Sultangazi: Yüzde 61.42 Evet
Şile: Yüzde 51.42 Evet
Şişli: Yüzde 71.79 Hayır
Tuzla: Yüzde 50.66 Evet
Ümraniye: Yüzde 55.21 Evet
Üsküdar: Yüzde 53.31 Hayır
Zeytinburnu: Yüzde 50.89 Evet
DHA