İşte Meclis’teki kadrolu personelin ücretleri

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesini cevaplarken Meclis’te görev yapan kadrolu personel ücretlerine ilişkin bilgi verdi.

Aydın’ın verdiği bilgiye göre, öğretmen unvanlı kadro net ücreti 9. derece için TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu’ndan önce başlayanlar 4 bin 480 lira, kanundan sonra göreve başlayanlar için 2 bin 992 lira olurken bakıcı anne unvanlı kadro net ücreti 11. derecede aynı kanundan önce başlayanlar için 3 bin 733 lira, kanundan sonra göreve başlayanlar için ise 2 bin 465 lira oldu.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre 11. derecede usta unvanlı kadro net ücreti de, söz konusu kanun öncesi göreve başlayanlar için 3 bin 904 lira, kanun sonrası göreve başlayanlar için 2 bin 638 lira olarak gerçekleşti. Yine aynı derecede aşçı unvanlı kadro net ücreti ise kanun öncesi göreve başlayanlarda 3 bin 717 lira, kanun sonrası işe başlayanlarda ise 2 bin 457 lira, aynı dereceden garson unvanlı kadro net ücreti, kanun öncesi göreve başlayanlarda 3 bin 715 lira, kanun sonrası göreve başlayanlarda 2 bin 457 lira, bulaşıkçı unvanlı kadro net ücreti kanun öncesi göreve başlayanlar için 3 bin 707 lira, kanun sonrası göreve başlayanlar için 2 bin 457 lira; hizmetli unvanlı kadro net ücreti kanun öncesi göreve başlayanlar için 3 bin 707 lira, kanun sonrası göreve başlayanlar için ise 2 bin 457 lira oldu.

Meclisin Ankara dışında yerleşik birimlerinde benzeri hizmetlerde görev yapan kadrolu personelden halıcı unvanlı kadrolu personel maaş ve diğer gelirler ortalaması 3 bin 980 lira olurken, dokumacı unvanlı geçici personel maaş ve diğer gelirler ortalaması 2 bin 907 lira, desinatör unvanlı geçici personel maaş ve diğer gelirlerin ortalaması 3 bin 29 lira olarak belirlendi.