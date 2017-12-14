İşte OHAL Komisyonu'nun yeni başkanı

OHAL Komisyonu Başkanvekili Salih Tanrıkulu, komisyon başkanı olarak görevlendirildi.

OHAL kapsamında çıkartılan KHK'lar ile meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli ve kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvuruları incelemek üzere kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun yeni başkanı belli oldu. TANRIKULU GETİRİLDİ Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın edindiği bilgiye göre, Selahattin Menteş'in Adalet Bakanlığı Müsteşarı olarak atanması nedeniyle boşalan OHAL İnceleme Komisyonu Başkanlığı'na aynı yer Başkanvekili ve Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Salih Tanrıkulu getirildi. Yeni Başkanvekilli olarak ise Adalet Bakanlığı Daire Başkanı ve aynı zamanda Komisyon Üyesi Esat Işık görevlendirildi. Komisyonun ilk kararlarını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

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