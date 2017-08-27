İstifa eden ÖSYM başkanı ilk kez konuştu

İstifa eden ÖSYM Başkanı Prof. Ömer Demir Gazete Habertürk'ten Kübra Par'ın sorularını cevapladı. Demir, istifanın kendi kararı olduğunu belirterek, "Neden istifa ettiğimi açıkladım. Onun dışında bir şey söylemek yaptığım işin değerini azaltır. “İstifa etti ve üstüne de konuşuyor” denmesini istemiyorum." dedi

- ÖSYM Başkanlığı’ndan neden istifa ettiniz?

İstifamı açıkladığım basın toplantısında, arkadaşlara açık çek verdim. “ÖSYM ile ilgili ne sormak isterseniz, ilgili uzmanını bulup size cevap vereceğim ama bundan sonra ÖSYM hakkında hiç konuşmayacağım” dedim. Sizden de bu kararıma uymama yardımcı olmanızı bekliyorum.

- “ÖSYM Türkiye’nin en güvenilir kurumlarından biriydi ama son dönemde üst üste hatalar yapılıyor” diye düşünenler var. Sizce sorun temel olarak nereden kaynaklanıyor?

O konularla ilgili açıklama yapmayacağım.

- Basın açıklamasında yerleştirme hatasının personelin kasıt taşımayan dikkatsizlikleri sonucu ortaya çıktığını söylemiştiniz. Daha tecrübeli ekipler gelseydi durum değişir miydi?

Daha tecrübeli ekip meselesine girmek çok anlamlı değil, çünkü bir iş yaptığınızda muhakkak eksiklikler olur.

- Peki, istifa etmeniz kendi kararınız mıydı?

Tabii.

- Bunu sizden isteyen oldu mu?

Hayır, ben bunun doğru olacağını düşündüm. Bir yere katkı sağlamak bulunmakla da, ayrılmakla da olur.

- Sosyal medyada “Türkiye’de istifa mekanizması yoktu, nasıl oldu da bir bürokrat istifa etti?” diyerek sizi takdir edenler de oldu. Bunlara ne diyorsunuz?

Neden istifa ettiğimi açıkladım. Onun dışında bir şey söylemek yaptığım işin değerini azaltır. “İstifa etti ve üstüne de konuşuyor” denmesini istemiyorum.

- “Mağdur edilen öğrencilerin çoğunun imam hatip mezunu olması bu istifayı getirdi” diyenler var. Doğru mu?

Bunu şu anda sizden duyuyorum.

- Bundan sonra ne yapacaksınız?

Buraya gelmeden önce Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin kurucu rektörüydüm. İstifa dilekçesini verdikten sonra ilk iş, üniversitede bana hangi odanın ayrıldığına bakmaya gittim. Üniversiteme dönüp entelektüel dünyamla baş başa kalacağım.