Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Edip Uğur, "İstifa ile ilgili bir açıklama yapacak mısınız?" sorusuna, 30 Ekim Pazartesi günü kararını açıklayacağı yönünde yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği belediye başkanlarından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Edip Uğur, bugün katılmayacağı açıklanan meclis toplantısına geldi. Basın mensupları ise toplantıya alınmadı. Toplantı öncesi "İstifa ile ilgili bir açıklama yapacak mısınız?" sorusuna Başkan Uğur, "Pazartesi günü saat 17.00'de açıklama yapacağız, kararımızı açıklayacağız. O zaman kamuoyu kararımızı öğrenmiş olacak" yanıtını verdi. Başkan Uğur buna rağmen kararının hangi yönde olduğuna dair konuşmadı. DHA

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