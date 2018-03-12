İstiklal Marşı'mız 97 yaşında

Milli şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’un, Milli Mücadele günlerinde yazdığı ve ‘korkma’ nidasıyla başlayan İstiklal Marşı’mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabulünün 97. yıl dönümünde, ölümsüz eserin yazıldığı Ankara’daki Taceddin Dergahı’nda tören düzenlenecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda coşkulu alkışlarla kabul edilen İstiklâl Marşımızın 97. yıl dönümü kutlanıyor. 12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmed Âkif Ersoy’u Anma Günü programları kapsamında bugün saat 11.00’da İstiklâl Marşı’nın yazıldığı mekân olan Taceddin Dergâhı’nda tören düzenlenecek.

Türkiye Yazarlar Birliği ve Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün birlikte düzenleyeceği program “Mehmed Âkif Ersoy ve Gençlik” teması işlenecek. TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ve TYB Vakfı Mehmed Âkif Araştırmaları Merkezi Başkanı D. Mehmet Doğan’ın da katılarak konuşma yapacakları programda, Kur’ân-ı Kerîm okunacak, Tacettin Dergâhı ziyaret edilecek ve öğrencilerden oluşan bir grup İstiklâl Marşı’nı okuyacaklar.

‘Yol haritası işlevi gördü’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. İstiklâl Marşının kurucu bir metin olduğuna vurgu yapan Erdoğan, “İstiklâl Marşı ülkemizin kuruluşu esnasında tam manasıyla ‘yol haritası’ işlevi görmüş- tür” ifadesini kullandı.

‘Zafere inancımızın sembolüdür’

İstiklâl Marşı’mızın kabulünün 97. yıl dönümü kapsamında bir açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan da, “İstiklâl Marşı’mız, vatan sevgisini hücrelerimize kadar hissettiğimiz, millî bilinci yükselten muazzam bir eserdir. Nesilden nesle aktarılan değerli bir mirastır, bağımsızlığa, zafere olan inancımızın sembolüdür.” değerlendirmesinde bulundu.

‘En büyük anı’

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de İstiklâl Marşı’nın kabulünün 97. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Millî şair Ersoy’un “Allah bir daha bu millete İstiklâl Marşı yazdırmasın.” sözlerini hatırlatan Palandöken, İstiklâl Marşı’nın küllerinden doğan bir milletin var olma mücadelesinin en büyük hatırası olduğunu vurguladı.