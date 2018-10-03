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4 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İstinaf AYM’yi tanımadı

03 Ekim 2018, Çarşamba 18:00
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, kapatılan Taraf gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, Prof. Mehmet Altan, kapatılan Özgür Düşünce gazetesi yazarı Nazlı Ilıcak, polis akademisi eski öğretim üyesi ve televizyon yorumcusu Tuğrul Özşengül, kapatılan Zaman gazetesinin Görsel Yönetmeni Fevzi Yazıcı ve gazetenin Marka Müdürü Yakup Şimşek hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin vermiş olduğu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

 Yerel mahkeme, 15 Temmuz Darbe Girişimi’ni bildikleri ve “darbe çağrışımı” yaptıkları iddiasıyla 17 Şubat 2018’de altı gazeteci ve gazeteci-yöneticiyi “anayasal düzeni ortadan kaldırmak” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çarptırmıştı. Mahkemenin kararı açıklamasının ardından Amerika’nın Sesi’ne konuşan Avukat Figen Çalıkuşu, bölge adliye mahkemesinin Anayasa Mahkemesi’nin Mehmet Altan için vermiş olduğu kararı tanımadığını söyledi. Çalıkuşu, “Bütün yargılama boyunca dürüst yargılama ilkesiyle hiç karşılaşmadık. Keşke bu kadar talihsiz, hukuk skandalı olacak karara tanık olmasaydık. Artık temyiz sürecinde Yargıtay safhası başlayacak. Biz hukuk aramaya devam edeceğiz. Alıştık, aşinayız bu düzene. Tabii bir de Anayasa Mahkemesi süreci var. 4 Temmuz’da dosya Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’na gitti. Artık genel kurula gelmesi gerekiyor.”

Etiketler: alta kardeşler, ılıcak, aym, istinaf mahkemesi
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