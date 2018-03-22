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22 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

'İthal ette bakteri' iddiası

22 Mart 2018, Perşembe 15:24
CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Bosna Hersek'ten ithal edilen sığır karkasında insan sağlığına zararlı 'E.coli O157' bakterisi olduğunu ileri sürdü. Demir, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın yazılı cevaplandırılması istemiyle soru önergesi verdi.

CHP'li Demir, et ve sütün insanların temel gıda gereksinimlerinden biri olduğunu belirterek, geçen yıl Türkiye'nin Bosna Hersek'ten ithal ettiği 20 ton sığır karkasında insan sağlığına zararlı hastalığın ortaya çıktığını, 24 Ağustos 2017 tarihinde incelemeye alınan hayvanların tahlil sonuçlarının 29 Ağustos'ta belli olduğunu söyledi.

Demir, hastalığın tespit edilmesiyle birlikte analizi yapan laboratuvar tarafından, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nün uyarıldığını, kurumun bunun üzerine İstanbul Depo Müdürlüğü'ne, Sakarya Et Kombinası Müdürlüğü'ne, Sincan Et Kombinası Müdürlüğü'ne ve Diyarbakır Et Kombinası Müdürlüğü'ne, 'Analizi uygun çıkmayan emtialar' başlığı altında bir yazı gönderdiğini belirtti.

Demir, yazıda, Bakanlar Kurulu kararıyla Bosna Hersek'ten alınan etleri hatırlatarak, "Bu ithalat sözleşmesi kapsamında ülkemize giriş yapan TIR'lardan alınan numunelerde 'E. Coli O157' pozitif çıktığı ve insan gıdası olarak tüketimin uygun bulunmadığı Başkanlığımıza bildirilmiştir" ifadelerinin yer aldığına dikkat çekerek, etlerin Et ve Süt Kurumu tarafından 5 Ocak 2018'de imha edilmeye başlandığı açıkladı.

'YÜZDE 30'LUK ETLER HANGİ FİYATTAN, KİME, NASIL SATILIYOR?

Demir, konuyla ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya şu soruları yönetti:

"Üç ay önce milletvekili arkadaşlarımdan bu konuyla ilgili farklı zamanlarda Bakanlığınıza soru yöneltilmiş ve hiçbir cevap alınamamıştır. Bakanlık olarak neden gerçekler aydınlatılmamaktadır? Bosna Hersek'ten ithal edilen, E.coli O157 hastalığı taşıyan 20 ton karkas etinden ne kadarı imha edilmek üzere toplanmıştır? Ne kadarı imha edilmiştir? Bu skandalla ilgili Bakanlığınız tarafından idari ve hukuki soruşturma açılmış mıdır ya da açılacak mıdır? Bu konu ile bilgileri kamuoyu ile paylaşacak mısınız? Raflarda olan hastalıklı et miktarı nedir? Hastalıklı etlerin ne kadarı vatandaşlarımız tarafından tüketilmiştir? İthal edilen etler, tahlil sonuçlarından önce niçin piyasaya sürülmüştür? İthal edilen bu etler sağlık koşullarına uygun kesilmekte midir? Denetimi Bakanlığınızca yapılmakta mıdır? Bu kontroller neden yerinde yapılmamakta, gümrüklerde TIR kontrollerinde yapılmaktadır? E.coli 0157 bakterisi ciddi bağırsak hastalıkları ve böbrek yetersizliklerine neden olabilen ve sonuçta insanı diyalize ölüme götürecek tehlikeli bakteri türü olduğuna göre neden, hangi amaçla depolarda 5 ay bekletilmiştir? Bu etlerin ithalatını yapan firma kimdir? Neden kamuoyu ile paylaşılmamıştır? Bu etlerin satışı iki markete verildi. Bu marketler etlerin yüzde 70'ini kıyma olarak piyasaya sürüyor. Peki kalan yüzde 30 biftek, bonfile, kontrfile gibi kıymetli kısımları hangi firmalara verilmektedir? İhale ile etin kuşbaşı olarak 30, kıyma olarak 29 liradan satılması gerektiğine göre bu yüzde 30'luk kıymetli etler, hangi fiyattan kime, nasıl satılıyor?"

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