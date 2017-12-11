İTO Başkanı Çağlar vefat etti

İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Edinilen bilgiye göre gece saat 01:30 sıralarında evinde kalp krizi geçiren İbrahim Çağlar, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere karşı Çağlar, saat 05:30 sıralarında vefat etti.

"DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ"

Çağlar'ın hayatını kaybetmesi sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Gedikli, "İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar'ın geçirdiği kalp krizi sonrası bu sabaha doğru hayatını kaybettiğini öğrenmiş olmaktan dolayı derin üzüntü içindeyiz. Allah rahmet eylesin, ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim" dedi.

İBRAHİM ÇAĞLAR KİMDİR?

1960 yılında İstanbul, Erenköy'de doğan İbrahim Çağlar, baba tarafından aslen Konya-Kadınhanlı'dır.

Ticaretle yoğrulan bir ailede yetişen İbrahim Çağlar, TOBB Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, TEPAV Mütevelli Heyeti üyeliği, Darülaceze Mütevelli Heyeti üyeliği, Marmara Grubu Vakfı Stratejik ve Sosyal Araştırmalar, Mütevelli Heyet ve Akademik Konsey üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Vakıfların dışında AKP ve MÜSİAD Kurucu Üyesi olan Çağlar, 2004-2010 yılları arasında TOBB Yönetim Kurulu Sayman üyeliği ve aynı tarihlerde TSE Yönetim Kurulu üyeliği yaparken, 2006-2012 yılları arasında DEİK Yönetim Kurulu üyeliği ve 2003-2006 seneleri arasında da İTHİB yönetim kurulu üyeliğini yürütmüştür.

İstanbul Ticaret Odası'nda 1999 yılında Meclis üyeliği ile göreve başlayan Çağlar, 2004-2009 yılları arasında İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olmuştur. 2009-2013 yılları arasında İTO Meclis Başkanlığı, 2013 yılından itibaren ise İTO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekteydi.

Çağlar, aynı zamanda 2012 yılından itibaren Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanıydı.

İbrahim Çağlar evli ve 2 çocuk babasıdır.