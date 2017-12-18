İTO'da Çağlar'ın yerine başkan adayı belli oldu

İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren İbrahim Çağlar yerine Murat Kalsın başkanlık için aday oldu. Çağlar'ın ekibinde yer alan Kalsın, halen İTO'da başkan yardımcılığı görevini yürütüyor.

İTO Yönetim Kurulu, Başkan İbrahim Çağlar'ın vefatı sonrası ilk toplantısını 20 Aralık 2017 Çarşamba günü yapacak. Çarşamba günü yapılacak seçimlerde, olağan seçimli genel kurul tarihi olan Nisan 2018'e kadar İTO'ya Başkanlık yapacak isim belli olacak.

Adaylığı ile ilgili olarak Habertürk'ten Eren Güler'e konuşan Kalsın, İTO'da geçmişte de benzeri durumların yaşandığını ve teamüllere bakıldığında başkan yardımcılarından birisinin, Yönetim Kurulu'nda yapılan oylama ile başkandan sonra koltuğa oturduğunu söyledi.

'CUMHURBAŞKANIMIZA DESTEK OLMAYI AMAÇLIYORUM'

Kalsın, "Ben arkadaşlarımın desteğine güveniyorum. İTO Meclisi'nde de bu yönde bir teveccüh var. Ben de göreve gelip hem İbrahim Çağlar'ın başlattığı projeleri tamamlamayı hem de bölgede ve dünyada bu kadar zorlu bir süreç yaşanırken, dünyanın ve Türkiye'nin en büyük ticaret odası olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmayı amaçlıyorum" diye konuştu.

Kalsın, 'sizce başka aday çıkar mı?' sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Başka aday çıkacağını tahmin etmiyorum. Biz birlikte yola çıktık. İbrahim Çağlar'a en yakın çalışan ve projelerde sorumluluk alan zaten bendim. Bu noktada Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımın oybirliği ile destek olacağını tahmin ediyorum."