İttifakla herkesi bu vebale ortak etmek istiyorlar

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Siyasetin, siyasî partiler arasında olmaktan çıkıp neredeyse kamplar rekabetine dönüştüğü bir ortamda kendi ideallerimizi, değerlerimizi her platformda dile getiriyoruz” dedi.

Tarımdan ekonomiye, uluslar arası ilişkilerden içi politikaya kadar derinlemesine istişare yapılan toplantıda Genel Başkan Uysal, şunları söyledi; “Ülkeyi bir bekaa meselesi olur hale getirenlerin, bu girdaptan çıkışı sağlayacağı noktasında ciddî şüphelerimiz var. Ekonomik hadiselerden uluslar arası hadiselere varıncaya kadar çok uzun süredir savrulan, istikametini kaybetmiş ülke fotoğrafı veren Türkiye’yi yönetenlerin, kendi risklerini memleketin riskiyle eşitleyip kendilerini kaçınılmaz bir kader haline getirmek için herkesi bu suça, vebale ortak etme gayretlerine ortak olmayacağımızı da ifade ettik.”

Ülkemizin kıymetini bilmek zorundalar

Partisinin Genel İdare Kurulu toplantısında 2019’da yapılacak seçimlere ilişkin değerlendirme de yapan Uysal, “Seçim ittifaklarının konuşulduğu önümüzdeki süreçte bizler de kendimiz ve milletimiz için hayırlı olacak bir rotayı, stratejiyi en iyi şekilde yöneterek ilkelerimiz, inançlarımız, ortaya koyduğumuz değerlerimiz çerçevesinde değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı. medyaege.com.tr’de yer alan habere göre Uysal, “Geçmişi yok varsayanların, bulundukları makamın imkân ve imtiyazlarından yararlananların, daha fazlasıyla, büyük bir mücadeleyle kazanılmış ülkemizin kıymetini bilmek zorunda olduğunu ifade etmek isterim” diye konuştu.