İttihad’dan Yeni Asya’ya çizgimiz kırıksızdır

Adana İttihad buluşmalarında konuşan Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz, “İttihad’ın ilk sayısından Yeni Asya’nın son sayısına kadar her olay karşısında dik duruşunu sergilemiştir” dedi.

Yeni Asya’NIN öncüsü İttihad gazetesinin 50. kuruluş yıldönümü kalabalık bir okuyucu grubunun katılımı ile Adana Yeni Asya Gazetesi Zübeyir Gündüzalp Seminer Salonunda Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz İsmail Özdemir ve Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz iştirakleriyle coşkuyla gerçekleştirildi. Programa, “‘İttihad’dan Yeni Asya’ya” video gösterisiyle başlandı. Ardından sözü Güleçyüz aldı ve İttihad’dan Yeni Asya’ya geçen süreci anlattı. İttihad’ın ilk sayısından Yeni Asya’nın son sayına kadar devam eden çizgide her olay karşısında dik bir duruş sergileyerek geldiklerini anlatan Güleçyüz, başörtü meselesinde İttihad nasıl bir duruş sergilediyse, 28 Şubat dönemi öncesinde de, o süreç içerisinde de, sonrasında da Yeni Asya’nın ve okuyucularının aynı yılmaz ve yıkılmaz tavrı gösterdiğini anlattı. Güleçyüz “Risale-i Nur’un medyadaki dili” olarak çıkan İttihad’ın da, Yeni Asya’nın da her zaman Risale-i Nur’u anlama ve anlatma gayreti içinde olduğunu; hukuk, adalet ve demokrasiye sahip çıktığını; bu mücadeleyi verirken 12 Eylül’de de, 28 Şubat’ta da, günümüzde de ağır bedeller ödediğini; ama hiçbir zaman taviz vermediğini vurguladı.

Yeni Asya daima mazlumların yanında

Güleçyüz, İttihad ve Yeni Asya’nın kırılmaz ve kararlı çizgisinin İttihad-ı İslamı esas aldığını, bunun paralelinde demokrasi, adalet, hak, hürriyet ve insan haklarının uygulanması ve korunması olduğunu, Yeni Asya’nın 12 Mart’tan bu güne daima mağdurların ve mazlumların yanında olduğunu, partilerin kapatılmasına karşı çıktıklarını, kuvvetin kanunda olduğuna inandıklarını vurguladı.

İttihad’ın gizli kahramanlarıyla röportaj

Adana’da Risale-i Nurların, İttihad ve Yeni Asya’nın dağıtımında, tanıtımında emeği geçenlerin hatıralarını derleyip gazetemize göndermelerini isteyen Güleçyüz, Süleyman Uçar ve diğer bazı Adanalı arkadaşlarımızla birlikte ziyaret ettikleri yataktan kalkamayacak derecede rahatsız olan Nevzat Dinçer’in hatıralarını videoya kaydettiklerini, ayrıca emektarlardan Hüseyin Üstündağ’la Mehmet Baygın’ı da ziyaret ettiklerini söyledi. Dinçer’le yapılan mülakat videosunun sonrasında Adana’da Risale-i Nurlar’ın, İttihad ve Yeni Asya’nın tanıtımında emeği geçenlerin hatıraları dinlenildi.

Üstad Kemeraltı Camiinde namazını kılmıştı

Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz İsmail Özdemir 17-18 yaşlarındayken Düzce’de İttihad’ı nasıl dağıttıklarını, ilk Risale-i Nur dershanesini hangi zor şartlar altında açtıklarını anlattı. Ömer Örtlek de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünde okurken dört yıl Zübeyir Gündüzalp’le birlikte kaldığını, hatıralarını epeydir gazetemize gönderdiğini, yayınlandığını ve devam edeceğini belirtti. Örtlek, Üstadın Urfa’ya giderken Adana’da o gün yol üstünde bulunan Kemeraltı Camii’nde namazını kıldıktan sonra yoluna devam ettiğini, ama Adana’da kalmadığını aktararak, Adana’da ilk Nur dershanelerinin açılışını anlattı.

‘Paranızı toprağa gömmeyin, hizmete harcayın’

‘Gazi Nur Dede’ kitabının yazarı Mustafa Gengeç İttihad’da çıkan şiirlerle süslediği konuşmasının ardından Sami Narin de hatıralarını anlattı. Narin, İttihad’ın dağıtımı sırasında Yağcami’de kardeşiyle kendisinin iki bisikletlerinin çalınmasının tatlı bir anı olarak kaldığını aktardı. Narin, Üstadın ve Risale-i Nur davalarının unutulmaz avukatı Bekir Berk’in cemaati “Paranızı toprağa gömmeyin, hizmete harcayın” dediğini, bugün bu ikazın onu haklı çıkardığını vurgulayarak sözlerini tamamladı. Kâzım Güleçyüz’ün yazdığı ‘İttihad’dan Yeni Asya’ya Risale-i Nur’un Medya’daki Dili’ kitabını okuyucularına imzalamasının ardından program sona erdi.

Yeni Asya - Adana