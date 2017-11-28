"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

İttihad’dan Yeni Asya’ya çizgimiz kırıksızdır

28 Kasım 2017, Salı
Adana İttihad buluşmalarında konuşan Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz, “İttihad’ın ilk sayısından Yeni Asya’nın son sayısına kadar her olay karşısında dik duruşunu sergilemiştir” dedi.

Yeni Asya’NIN öncüsü İttihad gazetesinin 50. kuruluş yıldönümü kalabalık bir okuyucu grubunun katılımı ile Adana Yeni Asya Gazetesi Zübeyir Gündüzalp Seminer Salonunda Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz İsmail Özdemir ve Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz iştirakleriyle coşkuyla gerçekleştirildi. Programa, “‘İttihad’dan Yeni Asya’ya” video gösterisiyle başlandı. Ardından sözü Güleçyüz aldı ve  İttihad’dan Yeni Asya’ya geçen süreci anlattı. İttihad’ın ilk sayısından Yeni Asya’nın son sayına kadar devam eden çizgide her olay karşısında dik bir duruş sergileyerek geldiklerini anlatan Güleçyüz, başörtü meselesinde İttihad nasıl bir duruş sergilediyse, 28 Şubat dönemi öncesinde de, o süreç içerisinde de, sonrasında da Yeni Asya’nın ve okuyucularının aynı yılmaz ve yıkılmaz tavrı gösterdiğini anlattı. Güleçyüz “Risale-i Nur’un medyadaki dili” olarak çıkan İttihad’ın da, Yeni Asya’nın da her zaman Risale-i Nur’u anlama ve anlatma gayreti içinde olduğunu; hukuk, adalet ve demokrasiye sahip çıktığını; bu mücadeleyi verirken 12 Eylül’de de, 28 Şubat’ta da, günümüzde de ağır bedeller ödediğini; ama hiçbir zaman taviz vermediğini vurguladı.  

Yeni Asya daima mazlumların yanında 

Güleçyüz, İttihad ve Yeni Asya’nın kırılmaz ve kararlı çizgisinin İttihad-ı İslamı esas aldığını, bunun paralelinde demokrasi, adalet, hak, hürriyet ve insan haklarının uygulanması ve korunması olduğunu, Yeni Asya’nın 12 Mart’tan bu güne daima mağdurların ve mazlumların yanında olduğunu, partilerin kapatılmasına karşı çıktıklarını, kuvvetin kanunda olduğuna inandıklarını vurguladı. 

İttihad’ın gizli kahramanlarıyla röportaj

Adana’da Risale-i Nurların, İttihad ve Yeni Asya’nın dağıtımında, tanıtımında emeği geçenlerin hatıralarını derleyip gazetemize göndermelerini isteyen Güleçyüz, Süleyman Uçar ve diğer bazı Adanalı arkadaşlarımızla birlikte ziyaret ettikleri yataktan kalkamayacak derecede rahatsız olan Nevzat Dinçer’in hatıralarını videoya kaydettiklerini, ayrıca emektarlardan Hüseyin Üstündağ’la Mehmet Baygın’ı da ziyaret ettiklerini söyledi. Dinçer’le yapılan mülakat videosunun sonrasında Adana’da Risale-i Nurlar’ın, İttihad ve Yeni Asya’nın tanıtımında emeği geçenlerin hatıraları dinlenildi.

Üstad Kemeraltı Camiinde namazını kılmıştı

Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz İsmail Özdemir 17-18 yaşlarındayken Düzce’de İttihad’ı nasıl dağıttıklarını, ilk Risale-i Nur dershanesini hangi zor şartlar altında açtıklarını anlattı. Ömer Örtlek de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünde okurken dört yıl Zübeyir Gündüzalp’le birlikte kaldığını, hatıralarını epeydir gazetemize gönderdiğini, yayınlandığını ve devam edeceğini belirtti. Örtlek, Üstadın Urfa’ya giderken Adana’da o gün yol üstünde bulunan Kemeraltı Camii’nde namazını kıldıktan sonra yoluna devam ettiğini, ama Adana’da kalmadığını aktararak, Adana’da ilk Nur dershanelerinin açılışını anlattı.

‘Paranızı toprağa gömmeyin, hizmete harcayın’

‘Gazi Nur Dede’ kitabının yazarı Mustafa Gengeç İttihad’da çıkan şiirlerle süslediği konuşmasının ardından Sami Narin de hatıralarını anlattı. Narin, İttihad’ın dağıtımı sırasında Yağcami’de kardeşiyle kendisinin iki bisikletlerinin çalınmasının tatlı bir anı olarak kaldığını aktardı. Narin, Üstadın ve Risale-i Nur davalarının unutulmaz avukatı Bekir Berk’in cemaati “Paranızı toprağa gömmeyin, hizmete harcayın” dediğini, bugün bu ikazın onu  haklı çıkardığını vurgulayarak sözlerini tamamladı. Kâzım Güleçyüz’ün yazdığı ‘İttihad’dan Yeni Asya’ya Risale-i Nur’un Medya’daki Dili’ kitabını okuyucularına imzalamasının ardından program sona erdi.

Yeni Asya - Adana

Etiketler: yeni asya, kazım güleçyüz
Okunma Sayısı: 81
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    273. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Maden Ailesi’nin dramı OHAL’de yaşananları tarif ediyor

    O botta siz olsaydınız!

    İnsanlık dondu

    İttihad’dan Yeni Asya’ya çizgimiz kırıksızdır
    📷

    Arabalı vapurda akşam namazı

    PYD kontrolünde ABD gözetiminde

    Topal Hafız tekrar oğlunun yanına getirildi

    15 yılda 60 milyar dolarlık kamu malı satıldı

    'Mevlid-i Nebi etkinliklerini bugün başlatmaya karar verdik'

    İsrail 138 aileyi daha evsiz bırakacak

    "Bu suçlamaların var olduğunu biliyorum''

    Yoksulluk sınırı 5 bin 106 liraya çıktı

    'AB ile her alanda işbirliğimizi geliştirmeye önem veriyoruz'

    Gülmen’e yine tahliye yok

    15 Temmuz Kurtköy Havalimanı davasında cezalar belli oldu

    Sınırdan yürekleri acıtan bir haber...

    Zonguldak'ta maden ocağında göçük: Kurtarma çalışmaları sürüyor

    Eski albay Temel Çetinkaya hakkında karar

    İş adamı Memduh Çıkmaz, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

    Görevlerinden ihraç edilen eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Maden Ailesi’nin dramı OHAL’de yaşananları tarif ediyor
    Genel

    O botta siz olsaydınız!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tarsus Cezaevinde neler oluyor?
    Genel

    İnsanlık dondu
    Orhan GÜLER

    “AKP, 2019’da ‘iktidarı kaybetmek’le karşı karşıya!”
    Risale-i Nur'dan

    Sadece kendi menfaatini düşünen, insanlıktan çıkar
    Genel

    İttihad’dan Yeni Asya’ya çizgimiz kırıksızdır
    Halil AKGÜNLER

    Kabirdeki sinema perdeleri
    Atilla YILMAZ

    “Hiç bir asır böyle bir tarzı göstermemiş”
    📷
    Genel

    Arabalı vapurda akşam namazı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.