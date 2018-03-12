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12 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

İÜ İlahiyat'tan Erdoğan'a destek: Dinimiz yanlış algılardan arındırılmalı

12 Mart 2018, Pazartesi 11:46
İstanbul Üniversitesi (İÜ) İlahiyat Fakültesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı ilahiyatçılara tepki göstermesine destek olduğunu belirten bir açıklama yaptı: "Dinimizi yanlış algılardan arındırma amacıyla dile getirdiğini görüyor ve destekliyoruz."

Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programda yaptığı konuşmada "İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. Siz İslam'ı 14 asır, 15 asır öncesi hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız" ifadeleriyle ilahiyatçı Nurettin Yıldız gibi isimleri hedef aldı. 

'DEĞİŞEN İHTİYAÇLARA YENİ ÇÖZÜMLER'

İÜ İlahiyat Fakültesi'nden yapılan açıklamada da "Yüce dinimiz İslam, Rabbimizin son olarak insanlığa gönderdiği ve kıyamete kadar geçerli bir ilahi mesajdır. Bu mesajın tüm çağlara taşınması, onun her dönemde ve coğrafyada yorumlanabilmesi ve insanların değişen ihtiyaçlarına yeni çözümler üretmesi ile ancak mümkün olmaktadır" denildi.

'BİZE DÜŞEN…'

Açıklamada, İslamın, çağın getirdiği güncel sorunlara 'içtihat' mekanizmasıyla cevap verdiğine vurgu yapılarak, şöyle denildi:

"On dört asır boyunca Müslümanların içtihat yöntemiyle yaptıkları da esasında bundan ibarettir. Bugün de karşı karşıya kaldığımız sorunları ancak İslam ilim geleneğinin içtihat mekanizmasının gerektirdiği şekilde işleterek çözebiliriz. Son asırda yaşadığımız zaaflar sebebiyle İslam alimlerinin ilahi mesajı Müslümanların ihtiyaçlarına göre yorumlamakta bazı sıkıntılar yaşadıkları söylenebilir. Dahası modernleşmenin doğurduğu meydan okumalar karşısında kimi geleneksel anlayışların birtakım gerilimlere neden olduğu da bir gerçektir. Bu gerilimlerin hiç de makul olmayan birtakım tepkisel, hatta 'hastalıklı' yorumlara ve hayatın dinamiklerini görmezden gelen değerlendirmelere sebep olduğu da bir vakıadır. Biz ilahiyat ve din ilimleri uzmanlarına düşen görevin, bilimsel ilke ve yöntemlere dayalı daha sağlıklı yorumlar ortaya koymak ve bu bilgileri toplumla gerektiği şekilde paylaşmak olduğunun farkındayız. Bu doğrultuda yüksek din öğretimi camiasının Türkiye'nin ve dünyanın acil çözüm bekleyen çağdaş soru ve sorunlarıyla daha çok ilgilenmesinin bir gereklilik olduğunu düşünüyoruz."

'DİNİMİZE ZARAR VERİYOR, TOPLUM RAHATSIZ'

İslam dininin değer verdiği hususlarda özellikle de insan hakları ve kadın konularında, kendilerini din adına yetkin sayan birtakım kimselerin, saygı ve görgü kurallarına da sığmayan açıklamalarıyla karşılaşmaktan üzüntü duyulduğu kaydedilen açıklamada, "Bu tür anlayışlar yüce dinimize zarar verdiği gibi toplumu da rahatsız etmektedir" değerlendirmesi yapıldı.

'DUYARLI MÜMİNİN TEPKİ GÖSTERMESİ DOĞAL'

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Duyarlı bir müminin dinimizin küçük düşürülmesine sebep olacak ve İslam'ı çirkin gösterecek söz ve uygulamalardan uzak durması ve böyle bir şey duyduğunda ya da gördüğünde buna tepki vermesi doğaldır. Sayın Cumhurbaşkanımız da dinimizin bu şekilde istiskal edilmesine tahammül edemediği için bir açıklama yapmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın hamiyet-i diniyesinden kaynaklanan bu ifadelerini dinimizi yanlış algılardan arındırma amacıyla dile getirdiğini görüyor ve destekliyoruz."

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