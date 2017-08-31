İntihar eden 3 çocuk annesi Sevgi Balcı’nın eşi ‘İyi ki ahiret var’ diyor ve kendisinden helallik isteyen sitem ettiği yakınlarına, yetkililere, topluma eşinin mezarını gösteriyor; “benden değil, mezardaki eşimden helallik alın, bu zulüm yerde kalmaz.”

KHK ile ihraç edilen Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu geçtiğimiz hafta bunalıma girip intihar eden KHK mağduru en küçüğü 8 aylık 3 çocuk annesi hemşire Sevgi Balcı’nın eşiyle görüşerek olayın ayrıntılarını yazdı.

Gergerlioğlu T24’te yayınlanan ‘İntihar eden Sevgi Hemşire’nin eşi: Helallik dileyene mezardaki eşimden isteyin diyorum’ başlıklı yazısında, Sevgi Balcı’nın eşi Halil İbrahim Balcı’nın “İyi ki ahiret var’ dediğini ve kendisinden helâllik isteyen sitem ettiği yakınlarına, yetkililere, topluma eşinin mezarını gösteriyor “benden değil, mezardaki eşimden helâllik alın, bu zulüm yerde kalmaz” şeklindeki cümlelerini aktardı.

OHAL ve KHK’lar ülkenin üzerine bir kabus gibi çöktü

Gergerlioğlu’nun yazısının bir bölümü şöyle; “Yaşanan çok daraltıcı bir süreç var. OHAL ve KHK’lar ülkenin üzerine bir kâbus gibi çökmüş durumda. İnsanların hayatını karartan, göğsünü daraltan bu süreçten sağlıklı bir çıkış çok zor. Bu kâbusa dayanamayıp ruhen beli kırılan çok kişi var. Sevgi Hemşire de onlardan biri. Sevgi Hemşire’nin intiharı belki birçok intihar gibi unutulup gidilecektir. Ama ya depresyonda olan, sıkıntılarını aşamayan, maddî ve manevî üzüntülerle boğuşan diğer KHK’lılar ne olacaktır?

KHK kararlarını alanlar bu vebalin farkında mı?

Bir girdabın içine girip kendisini kurtaramayan Sevgi Hemşire herkese çok önemli bir son hatırlatma değil mi? KHK kararlarını alanlara soruyorum; Bu keyfi kararlarla insanların bir anda hayat ağacını kuruttuğunuzun farkında değil misiniz? Nasıl bir vebal ile karşı karşıya olduğunuzu biliyor musunuz? Yaşatılan sivil ölümden sonra gerçek ölümün gelmesi garip mi sizce? Ölen geri gelir mi? O bir yıl boyunca yaşanan işkence dolu hayatı hiç düşünmüyor musunuz? Gün gün, dakika dakika intihara sürüklendiği belli olan bir insanın vebali sizi hiç ürkütmüyor mu? Acılı eşinin anlayan için her biri tonlarca ağırlığındaki cümleleri birileri için hiçbir şey ifade etmiyor mu? Ya o masum yavrular, onları nasıl sıkıntılı bir gelecek bekliyor?

Bu toplum artık bu yükü kaldıramıyor

KHK’lar toplumu cendereye almış durumda. KHK’lı olanlar veya hangi gece yarısı yayımlanacağı belli olmayan bir başka KHK endişesinde, sıkıntısında olanlar…açığa alınanlar, sürülenler... Bu toplum artık bu yükü kaldıramıyor. Bunca intihar vak’ası oluşturan KHK’ları yayımlayanlar, politikalarında insani boyutun gözardı etmelerinin devam edecek hayat kayıplarına neden olabileceğini bilsin. Çünkü yaşatılan bu dünyada ve öte dünyada altından kalkılamayacak bir vebaldir.”