İYİ Parti'nin bazı büyükşehir adayları belli oldu iddiası

İYİ Parti'nin bazı büyükşehir belediye başkanı adayları için isimlerin öne çıktığı iddia edildi.

Habertürk'te yer alan habere göre İYİ Parti'nin bazı büyükşehir belediye başkan adayları için bazı isimler öne çıktı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Muğla için isimler netleşmeye başladı.

İYİ Parti'de dün yapılan istişare toplantısında 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde büyükşehirlerde aday gösterilecek bazı isimler öne çıktı.

Habertürk'ten Ömer Topsakal'ın haberine göre, bazı büyükşehir belediyelerinde aday gösterilmesi beklenen isimler şöyle:

İstanbul'da Ümit Özdağ

Ankara’da Mansur Yavaş veya Turgut Altınok

İzmir'de Şengül Hablemitoğlu veya Vedat Taylan Yıldız

Adana'da İsmail Koncuk

Muğla'da Behçet Saatçi