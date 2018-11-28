İYİ Partili Türkkan: EYT'ye gelince para yok

28 Kasım 2018, Çarşamba 18:54
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, Bursa Teknik Üniversitesi’nde olmayan 3 fakülte için devletin 1 milyon 116 bin lira ödenek vererek zarar uğratılmasına, "EYT’ye gelince para yok. 'Asgari ücretten vergi almayın' dediğimizde para yok" diyerek tepki gösterdi.
Sayıştay raporlarında, Bursa Teknik Üniversitesi’nde olmayan 3 fakülte için devletin 1 milyon 116 bin lira ödenek vererek zarar uğratıldığı belirlendi. Üniversite Senatosunun öğrencisi dahi bulunmayan fakültelerin kapatılması için yaptığı başvuruyu YÖK'ün kabul etmediği de raporda yer buldu.
Bu duruma tepki gösteren İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "Sayıştay raporlarına göre tek bir öğrencisi dahi olmayan fakültelere 1 milyon 126 bin lira harcandı. EYT’ye gelince para yok. 'Asgari ücretten vergi almayın' dediğimizde para yok" dedi.
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