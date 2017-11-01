İzdihamın tek güzeli

Tokat Belediyesi ve Eğitim Evi Organizasyonunca düzenlenen ‘Tokat Kitap Günleri’ kitapseverlere kapılarını açtı. Vali ve Belediye Başkanının da ziyaret ettiği fuardaki izdihamın fotoğrafı, insanın doyurulması en faydalı açlığının bilgiye duyduğu iştiyakı olduğunu gözler önüne serdi.

Tokat Belediyesi ve Eğitim Evi Organizasyonunca düzenlenen Tokat Kitap Günleri kapılarını açtı. Tokat Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan ve 31 Ekim ile 8 Kasım tarihleri arasında açık kalacak olan fuarın ilk gününde ziyaretçilerin ilgisi büyük oldu. Yoğun izdihamın yaşandığı fuar, insanın bilgiye olan en faydalı açlığını hatırlamasına vesile oldu.

Yayınevlerini tek tek gezen ziyaretçiler, standları inceleyerek kitap satın aldı. Kendilerine ve yakınlarına kitap alan Tokatlı kitapseverler, illerinde açılan fuardan duydukları memnuniyeti dile getirirken yoğun kalabalıkta kitap almaktan rahatsız olmayan halleri ve okumaya olan ilgileri de geleceğimiz için adeta umut ışığı oldu. Tokatlı kitapseverlerden üniversite öğrencisi Selim Kurt, fuarın açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Tokat’ın bu gibi faaliyetlere ihtiyacı olduğunu belirten Kurt, yerli klâsiklerden yabancı eserlere birçok kitabı standlarda görebildiklerini belirterek, “Daha önce aklımda olan birkaç tane kitap kitap satın aldım. Aslında polisiye kitaplardan hoşlanırım, fakat burada çok çeşitli kitaplarla karşılaştım. Hepsinden almak istiyorsunuz ,fakat bu mümkün değil. Yine de o kadar çok kitabı bir arada görerek onlara dokunmak, o havayı solumak benim Tokat’ta yaşadığım en büyük kültürel faaliyet oldu.” dedi.

FUARA YENİ ASYA DAMGA VURDU

Faaliyete katılan yayınevlerinin titiz hazırlıkları dikkat çekerken bölgenin en büyük fuarı olma özelliği taşıyan organizasyonda yaklaşık 115 bin çeşitle 1 milyon kitap yer alıyor. Fuarda Yeni Asya da başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere seçkin eserleriyle boy gösteriyor. Büyük bir standta eserlerini kitapseverlerle buluşturan Yeni Asya’nın yayınları büyük ilgi görüyor. Etkinlik süresi boyunca konferans, söyleşi ve imza günlerinin yapılacağı fuarda yazarlarımız Demirhan Kadıoğlu ile Mehmet Ali Kaya’ da okurlarıyla buluşacak. Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman ile Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu da fuarı ilk gününde ziyaret ederek standları tek tek dolaştılar. 9 gün sürecek fuarın Tokat ve bölge şehirlerinden yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Fotoğraflar: SALİH TUNA - Yeni Asya