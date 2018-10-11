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11 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İzmir Adliyesi gaz sızıntısı: Bina boşaltıldı, duruşmalar yarıda bırakıldı

11 Ekim 2018, Perşembe 12:34
İzmir Adliyesi gaz sızıntısı nedeniyle tahliye edildi, gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adliye binasının alt katında gaz sızıntısı olduğu bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, ambulans ve AFAD ekibi gönderildi.

Bina tedbir amaçlı boşaltıldı, duruşmalar yarıda bırakıldı.

Gazdan etkilenen 5 kişi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırılırken 3 polise ise adliye önündeki ambulansta oksijen verildi.

Adliyeye, gazın tahliyesi için büyük fanlar gönderildi. 

İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, 7 ambulansın bölgeye gönderildiğini, olası bir duruma karşı hastanelerde hazırlık yaptıklarını belirtti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, yaptığı açıklamada, konuyu yakından takip ettiklerini, gaz sızıntısının söz konusu olduğunu, olaya ilişkin herhangi bir sabotaj ihtimali bulunmadığını belirtti.

AA

Etiketler: izmir adliyesi
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