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12 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

İzmir adliyesinde gaz sızıntısı ölüme neden oldu

12 Ekim 2018, Cuma 09:05
İzmir Adliyesindeki gaz sızıntısından etkilenen vatandaşlardan biri tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

İzmir Adliyesinde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında karbondioksit kaçağı meydana gelmesi sonucu gazdan etkilenen 29 kişiden, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören taşeron işçi Salih Ataoğlu (47) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Vekili Prof. Dr. Tuncay Göksel,  Ataoğlu'nun gazdan zehirlenmeye bağlı solunum ve dolaşım yetmezliğinden vefat ettiğini belirtti.

Ataoğlu'nun cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tedavisi tamamlanan bir kişi de taburcu edildi.

İzmir Adliyesinde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında karbondioksit gaz kaçağı meydana gelmiş, gazdan etkilenen 5’i polis, 2'si 112'ye bağlı sağlık çalışanı 22 kişi Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, 7 kişi ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, tedavi görenlerin 27'si daha sonra taburcu edilmişti.

AA

Etiketler: İzmir, adliye, gaz,
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