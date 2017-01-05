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6 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

İzmir'de adliye önünde bombalı saldırı

05 Ocak 2017, Perşembe 19:08
İzmir Adliyesi yakınlarında patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis ve ambulans gönderildi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, yaptığı açıklamada, Bayraklı ilçesindeki adliye binası önüne yaklaşan bomba yüklü aracın polis tarafından durdurulmak istendiğini, bunun üzerine araçtan inen teröristlerin kaçtığını söyledi.

Teröristlerin bıraktığı araçta patlama meydana geldiğini ifade eden Ayyıldız, çıkan çatışmada 2 teröristin ölü ele geçirildiğini kaydetti.

Patlamada 3'ü polis, 4'ü sivil 7 kişinin yaralandığını söyleyen Vali Ayyıldız, "Bayraklı'daki patlama sonucu 1'i polis, 1'i adliye çalışanı 2 kişi şehit oldu." dedi

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğu, saldırıda ölenlerin adlarını açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Doğu, saldırıda ölenlerden birinin polis memuru Fethi Sekin olduğunu, Sekin'in 8-10 yıldır adliye önünde trafiği düzenlediğini belirtti. 

Doğu, ölen diğer kişinin ise adliyede kâtip olarak görev yapan Musa Can olduğunu ifade etti.

Vali Ayyıldız, eylemin PKK tarafından planlandığını söyledi. Üzerlerinden RPG-7 tipi roketatar, 2 kalaşnikof ve 8 el bombası çıkan teröristlerin adliye binasının içinde terör eylemi planladığı değerlendiriliyor.

Teröristlere ait olduğunu değerlendirdiğimiz bir araç patlatıldı, bu konuda riske girmedik

İzmir'de görgü tanığının ifadesine göre; "Terörist LPG 'li bombalı araçla yaya yürüyen polis memuruna çarpıyor. Adliye önündeki polis kontrol noktasına geldiğinde araçtan iniyor ve elindeki düzenekle bomba yüklü aracı patlatıyor."

İzmir Bölge Müdürü Gökay Gök, yeterli kan stoklarının bulunduğu söyledi.

Saldırının ardından çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü. İzmir Adliyesi'nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önüne mesai çıkışı sırasında bomba yüklü araçla gelen 3 teröristi güvenlik güçleri fark etti. Güvenlik güçleri müdahale edince teröristler bomba yüklü aracı infilak ettirdi. Adliyenin yanı sıra iş merkezlerinin de yoğun olduğu bölgedeki binalarda büyük hasar meydana gelirken, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

2 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇTİ

Teröristlerden 2’si olay yerinde ölü ele geçerken, kaçan teröristlerle polisler arasında çatışma bir süre daha devam etti. Saldırıda yaralanan 11 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken, adliye içinde de büyük panik çıktı. Adliyeye giriş ve çıkışlar durdurulurken, çevre güvenlik çemberine alındı.

İzmir Adliyesi'ne yönelik bomba araçla saldırının ardından İzmir genelinde operasyonlar ve denetimler başladı, kentin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

DHA

Etiketler: izmir, patlama
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