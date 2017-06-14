İzmir'de bin 100 polisle büyük operasyon

İzmir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik "şafak" operasyonunda 57 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezi ve 11 ilçede "şafak" vakti eş zamanlı operasyon başlattı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından başlatılan operasyona kırsalda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de destek verdi. Yaklaşık bin 500 personelin katıldığı uyuşturucu operasyonunda, kokuya duyarlı 8 narkotik köpek de yer aldı. Zanlıların yakalanması için ev, iş yeri, eğlence merkezi ve mahallelerde geniş güvenlik önlemi alınarak arama yapıldı. Açılmayan bazı evlerin kapıları ise "koçbaşı" ile kırıldı. Uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonda, çoğunluğu "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 57 zanlı yakalandı. Operasyon kapsamında 235 kişinin yakalanması için çalışma sürdürülüyor. Operasyonda, satışa hazır paket halinde esrar, hassas terazi, bir tabanca, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

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