İzmir'de göçmenleri taşıyan tekne battı: 10 kişi kayıp

İzmir'in Dikili ilçesinde yüzerek karaya çıkan 2 düzensiz göçmenin, teknelerinin battığı ve 10 kişinin kaybolduğu ihbarında bulunması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İzmir'in Dikili ilçesi Denizköy bölgesi Karaada önlerindeki balık çiftlikleri mevkisine 06.20 sularında yüzerek çıkan 2 düzensiz göçmen, teknelerinin battığını ve 10 kişinin kayıp olduğunu söyledi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bir sahil güvenlik helikopteri ve 3 sahil güvenlik botuyla bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. AA

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