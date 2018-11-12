İzmir'de göçmenleri taşıyan tekne battı: 10 kişi kayıp

İzmir'in Dikili ilçesinde yüzerek karaya çıkan 2 düzensiz göçmenin, teknelerinin battığı ve 10 kişinin kaybolduğu ihbarında bulunması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.
İzmir'in Dikili ilçesi Denizköy bölgesi Karaada önlerindeki balık çiftlikleri mevkisine 06.20 sularında yüzerek çıkan 2 düzensiz göçmen, teknelerinin battığını ve 10 kişinin kayıp olduğunu söyledi.
Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Bir sahil güvenlik helikopteri ve 3 sahil güvenlik botuyla bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.
AA