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6 MART 2018 SALI - YIL: 49

İzmir'deki GBT kontrolünden acı haber: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı!

06 Mart 2018, Salı 09:30
İzmir'in Bornova ilçesinde, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü sırasında asker kaçağı olduğu anlaşılan şüphelinin bıçakla saldırdığı iki polisten biri şehit oldu, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi 7055. Sokak'ta yol kenarında GBT kontrolü yapan polis ekipleri, bilgilerini sorguladıkları Serhat C'nin (21) asker kaçağı olduğunu belirledi. Bu sırada şüpheli, görevli polis memurları Mehmet Çelik ve Osman Çoban'a bıçakla saldırdı.

Saldırıda Çelik olay yerinde şehit oldu. Yaralanan polis memuru Çoban ise sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından etkisiz hale getirilen ve bu esnada yaralanan saldırgan ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Serhat C'nin, tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Bu arada, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

AA

Etiketler: izmir, polis, şehit
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  • demokrat

    6.3.2018 13:01:04

    bu polisler kontrollerde çelik yelek giyseler.etraf serseri dolu.Allah rahmet eylesin şehid kardeşimize....

Risale-i Nur Külliyatı

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