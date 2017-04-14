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14 NİSAN 2017 CUMA - YIL: 48

İzmir’i İstanbullaştırma gayreti var

14 Nisan 2017, Cuma
“İzmir’e merkezden atanan projelerin ortak noktası İzmir’i İstanbullaştırma gayesi taşıyor” diyen Tarih Vakfı Kurucusu ve Başkanı Prof. Dr. İlhan Tekeli, “İzmir’e özgü stressiz İzmir” ve “İstanbullaşmış İzmir” kavramlarının sürekli rekabet halinde olduğunu ifade etti.

TED Üniversitesi Ahmet Ersan Konferans Salonunda, “İzmir’de Uygulanan Demokratik Planlama Süreçleri” isimli bir seminer verildi. Seminere konuşmacı olarak katılan Tarih Vakfı kurucusu ve başkanı Prof. Dr. İlhan Tekeli, İzmir’de belediyecilik ve şehir planlaması alanında yapılan İzmir’e has farklı bir planlama sürecinden bahsetti.

2009 yılında İzmir’de bir kültür sanat çalıştayı yapıldığını ve bu çalıştayda İzmir’e üçayaklı bir vizyon belirlendiğini ifade eden Tekeli bu üç ayağı; “tasarım ve innovasyon, Akdeniz odaklı İzmir ve yönetişim ile yönetilen İzmir” olduğunu belirtti. 2004 yılından sonraki başkanın çabalarıyla finansal sıkıntılar ile baş edilerek İzmir’in kredi notunun AAA seviyesine çekildiğini ifade eden Tekeli, muhalefet belediyesi olmanın zorluklarından ve bu zorlukların İzmir için hazırlanan projeleri sekteye uğratmasından bahsetti. 

Merkezden atanan proje

19 Yüzyılın bir ideolojisi olan “mühendislik mantığı ile planlama” fikrini eleştiren Tekeli, İzmir’in planlama vizyonunda “ekoloji mantığı ile planlama” fikrinin ağır bastığını ifade etti. İzmir Belediyesi’nin merkez ile çalışmayı reddetmediğini aksine merkezi işbirliğine teşvik ettiğini ,ama merkeze karşı hukukunu da muhafaza ettiğini ifade eden Tekeli, merkezden atanan projelerin “mühendislik mantığı” ile hazırlandığı için İzmir’in ihtiyacını yansıtmadığını ifade etti. İzmir’e merkezden atanan projelerin ortak noktasının İzmir’i İstanbullaştırma gayesi taşıdığını ifade eden Tekeli, “İzmir’e özgü stressiz İzmir” ve “İstanbullaşmış İzmir” kavramlarının sürekli rekabet halinde olduğunu ifade etti.

Diğer belediyelere örnek olsun

 

Sonuç olarak İzmir’in bütün bu kazanımlarını demokratik süreç ve toplumun katılımı ve ortak müzakereler ile gerçekleşebildiğini aktaran Tekeli, İzmir’de uygulanan sistemin öteki belediyelere alternatif olarak sunulabilmesi adına siyasete mal edilmeden akademik temelli bir “alternatif yerel yönetim sistemi” hazırlandığını ve bunun öteki belediyelere de tavsiye edilebileceğini ifade etti. Belediyelerin vatandaşa sadece hizmet vaat ettiğini ve artık yeni şeyler sunulması gerektiğini ifade eden Tekeli, konuşmasının sonunda “Bize hizmetten fazlası lâzım, onurlu yaşam hakkını arzu ediyoruz” dedi.

Haber: Bilal Said Parlakoğlu

 

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