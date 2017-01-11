İzmir saldırısını TAK üstlendi

İzmir'de 5 Ocak'ta Adliye'ye yapılan iki kişinin şehit olduğu, dokuz kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı PKK bağlantılı TAK üstlendi.

İzmir Adliyesi'ne 5 Ocak'ta düzenlenen bir polis ile bir adliye çalışanının şehit olduğu, dokuz kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyı PKK bağlantılı TAK örgütü üstlendi.

Saldırganlar bomba yüklü araçla İzmir Adliyesine girmek istemiş onlara karşı koyan polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can'ı şehit etmişti.

Fethi Sekin bir saldırganı öldürmüş, diğeri de çıkan çatışmada polisler tarafından öldürülmüştü.

Saldırganların olay yerine getirdiği bir bavulun içinde 2 kalaşnikof tipi tüfek ile RPG 7 tipi roketatar silah ve bu silaha ait 8 fişek ile 8 el bombası bulunmuştu.