Jandarma Genel Komutanlığı'ndan vatandaşlara 'Alo 156' hattı uyarısı

Jandarma Genel Komutanlığı, vatandaşları, Alo 156 Jandarma İmdat hattını gereksiz aramalarla meşgul etmemeleri konusunda sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla uyardı.

Jandarmanın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "156 Jandarma İmdat hattını gereksiz çağrılarla meşgul ettiğiniz her saniye, bir insanın hayatını tehlikeye atıyor olabilirsiniz" ifadesi kullanıldı. Paylaşımda ayrıca geçen yıl 156 Jandarma İmdat hattına 831 bin 717 çağrı geldiği, bunlardan 220 bin 220'sinin asılsız çıktığı belirtilerek vatandaşlardan Jandarma İmdat hattını gereksiz aramalarla meşgul etmemeleri istendi. AA

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