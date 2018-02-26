JÖH ve PÖH ekipleri Hatay'a ulaştı

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri Hatay'a geldi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevli JÖH ve PÖH ekiplerini taşıyan çok sayıda zırhlı araç konvoyu Hatay'a ulaştı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yola çıkan çok sayıda vatandaş, İslahiye ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nden gelen konvoyda bulunan jandarma ve polise sevgi gösterisinde bulundu. Daha sonra sınır birliklerine doğru hareket eden konvoyun, buradan da Afrin'e geçeceği öğrenildi. AA

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