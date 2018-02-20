"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

JÖH ve PÖH'ler 'meskûn mahal' operasyonları için Afrin yolcusu

20 Şubat 2018, Salı 19:27
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi için başlatılan ’Zeytin Dalı harekâtı’ kapsamında, Türkiye’nin çeşitli illerinden Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) timleri, sınır bölgesine sevk ediliyor. Jandarma ve polis özel harekât timlerinin harekât kapsamında, Afrin bölgesinde ’meskûn mahal’ operasyonlarına katılacağı belirtildi. Diyarbakır’ın Kulp ve Ergani ilçesinde görev yapan 64 güvenlik korucusu da Zeytin Dalı harekâtına katılmak üzere uğurlandı.

TSK tarafından 20 Ocak’ta, Afrin’in terör örgütlerinden temizlenmesi için başlatılan ’Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında, sınır bölgesine sevkıyat sürdürülüyor. Bugüne kadar bin 715 teröristin etkisiz hale getirildiği harekât kapsamında, sınır bölgesine Türkiye’nin çeşitli illerinden JÖH ve PÖH timleri sevk ediliyor. Bölgeye gönderilen timler, harekât kapsamında, Afrin bölgesinde ’meskûn mahal’ operasyonlarına katılacak.

KRİTİK NOKTALAR: CİNDERES VE RACO

Afrin bölgesinde kritik öneme sahip olduğu belirtilen Cinderes ve Raco beldelerinin etrafındaki tepeler, ’Zeytin Dalı harekâtının 32’nci gününde kontrol altına alındı. Beldelere bağlı birçok köy de harekat kapsamında teröristlerden temizlendi. Cinderes ve Raco beldelerinin teröristlerden temizlenmesi için yeni hazırlıklar yapıldığı da bildirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, bölgeye JÖH ve PÖH timleri, Cinderes ve Raco beldelerinde olabilecek ’meskun mahal’ operasyonlarına katılmak için sınır bölgesine sevk edilerek, hazır bekletilecek.

Harekat kapsamında Adıyaman, İzmir ve Kocaeli’den JÖH ve PÖH timleri, ’meskun mahal’ operasyonları için Afrin’e gitmek üzere sınır kentlerine gönderildi.

JÖH VE PÖH’ÜN BAŞARILI OPERASYONLARI

JÖH ve PÖH timleri, hendek operasyonları sırasında Diyarbakır’ın Sur ilçesi, Şırnak’ın Silopi, Cizre ve İdil ilçesi, Mardin’in Derik, Dargeçit ve Nusaybin ilçesi ile Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ’meskun mahal’ operasyonlarını başarıyla tamamlamıştı.

GÜVENLİK KORUCULARI DA KATILIYOR

Öte yandan Diyarbakır’ın Kulp ve Ergani ilçesinde görev yapan 64 güvenlik korucusu, Suriye’nin Afrin kentinde teröristlere yönelik sürdürülen, ’Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere uğurlandı. Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli 28 güvenlik korucusu, Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak Arfin’e gönderildi. İlçe Jandarma Komutanlığı’nda Ergani Kaymakamı Mesut Çoban, askeri erkan ve güvenlik korucularının ailelerinin katıldığı uğurlama töreninde kurban kesilerek, ’Güzel vatanımız için her an ölmeye hazırız’, ’Önce vatan’ sloganları eşliğinde 28 güvenlik korucusu uğurlandı.

Kulp ilçesinden de terörle mücadele kapsamında görev yapan 36 güvenlik korucusunun ’Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere ilçeden düzenlenen törenle uğurlandığı belirtildi.

AA

Okunma Sayısı: 992
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı

    Demirel'e verilen brifing

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    Arakan’da yapılan soykırımdır

    Şimdi de 'nükleer füze' gerilimi

    Sadece 2 kişi ayrılabildi...

    Dört gol, üç kırmızı kart: Gergin kupa derbisinde beraberlik

    Güleçyüz: Aşağılık sözlerini aynen kendisine ve gazetesine iade ediyoruz

    39 asker tutuklandı

    Durum daha da kötüleşti: "Doğu Guta'ya tek bir konvoy dahi gönderemedik"

    'AB üyeliğine hazır değiller'

    Deniz Kuvvetleri Komutanının koruması tutuklandı

    Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

    Tüm uğraşlara rağmen yıkılamadı

    Abbas'tan "iki devletli çözüm'' açıklaması

    Türkiye ile imzalanan protokolleri feshetti

    Forbes "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı

    HSK bir yargı organı mı?

    Rusya Suriye'de 200 yeni silah denemiş

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Çamur atanlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat yapamadı, AKP’ye yaptırılıyor
    Genel

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı
    Genel

    Demirel'e verilen brifing
    Genel

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz
    Armağan Bahtiyar

    İnsanlık ağır yaralı... (Bir şeyler yapmalıyız.)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Samsun’dan Nur’a plâket
    Ülker Yılmaz CABA

    Ders aldık mı?
    Genel

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.