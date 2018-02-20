JÖH ve PÖH'ler 'meskûn mahal' operasyonları için Afrin yolcusu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi için başlatılan ’Zeytin Dalı harekâtı’ kapsamında, Türkiye’nin çeşitli illerinden Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) timleri, sınır bölgesine sevk ediliyor. Jandarma ve polis özel harekât timlerinin harekât kapsamında, Afrin bölgesinde ’meskûn mahal’ operasyonlarına katılacağı belirtildi. Diyarbakır’ın Kulp ve Ergani ilçesinde görev yapan 64 güvenlik korucusu da Zeytin Dalı harekâtına katılmak üzere uğurlandı.

TSK tarafından 20 Ocak’ta, Afrin’in terör örgütlerinden temizlenmesi için başlatılan ’Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında, sınır bölgesine sevkıyat sürdürülüyor. Bugüne kadar bin 715 teröristin etkisiz hale getirildiği harekât kapsamında, sınır bölgesine Türkiye’nin çeşitli illerinden JÖH ve PÖH timleri sevk ediliyor. Bölgeye gönderilen timler, harekât kapsamında, Afrin bölgesinde ’meskûn mahal’ operasyonlarına katılacak.

KRİTİK NOKTALAR: CİNDERES VE RACO

Afrin bölgesinde kritik öneme sahip olduğu belirtilen Cinderes ve Raco beldelerinin etrafındaki tepeler, ’Zeytin Dalı harekâtının 32’nci gününde kontrol altına alındı. Beldelere bağlı birçok köy de harekat kapsamında teröristlerden temizlendi. Cinderes ve Raco beldelerinin teröristlerden temizlenmesi için yeni hazırlıklar yapıldığı da bildirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, bölgeye JÖH ve PÖH timleri, Cinderes ve Raco beldelerinde olabilecek ’meskun mahal’ operasyonlarına katılmak için sınır bölgesine sevk edilerek, hazır bekletilecek.

Harekat kapsamında Adıyaman, İzmir ve Kocaeli’den JÖH ve PÖH timleri, ’meskun mahal’ operasyonları için Afrin’e gitmek üzere sınır kentlerine gönderildi.

JÖH VE PÖH’ÜN BAŞARILI OPERASYONLARI

JÖH ve PÖH timleri, hendek operasyonları sırasında Diyarbakır’ın Sur ilçesi, Şırnak’ın Silopi, Cizre ve İdil ilçesi, Mardin’in Derik, Dargeçit ve Nusaybin ilçesi ile Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ’meskun mahal’ operasyonlarını başarıyla tamamlamıştı.

GÜVENLİK KORUCULARI DA KATILIYOR

Öte yandan Diyarbakır’ın Kulp ve Ergani ilçesinde görev yapan 64 güvenlik korucusu, Suriye’nin Afrin kentinde teröristlere yönelik sürdürülen, ’Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere uğurlandı. Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli 28 güvenlik korucusu, Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak Arfin’e gönderildi. İlçe Jandarma Komutanlığı’nda Ergani Kaymakamı Mesut Çoban, askeri erkan ve güvenlik korucularının ailelerinin katıldığı uğurlama töreninde kurban kesilerek, ’Güzel vatanımız için her an ölmeye hazırız’, ’Önce vatan’ sloganları eşliğinde 28 güvenlik korucusu uğurlandı.

Kulp ilçesinden de terörle mücadele kapsamında görev yapan 36 güvenlik korucusunun ’Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere ilçeden düzenlenen törenle uğurlandığı belirtildi.