Kaboğlu: Karar, benzeri durumda olan kişilere de uygulanmalı

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, tutuklu yazar Şahin Alpay hakkında verilen tahliye kararına ilişkin olarak, “Alpay tahliye edildiğine göre, şimdi sıra Mehmet Altan’da. Fakat, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin (İHAM) adı geçen iki kararı, Ş. Alpay ve M. Altan ile sınırlı değil” dedi.

Kaboğlu, “Öncelikle, ifade özgürlüğü nedeniyle fiziki özgürlüklerinden alıkonulan diğer tutuklu gazeteciler için de geçerli. Bu, emsal karar niteliği ve İHAM açısından geçerli ikincillik ilkesi gereği ile haklılaştırılır” ifadesini kullandı.

Kaboğlu’nun “Avrupa Mahkemesi kararları: Kapsam ve etkisi” başlığıyla Birgün’de yayımlanan (22 Mart 2018) yazısının bir bölümü şöyle; “Ş. Alpay tahliye edildiğine göre, şimdi sıra M. Altan’da. Fakat, İHAM’ın adı geçen iki kararı, Ş. Alpay ve M. Altan ile sınırlı değil. Öncelikle, ifade özgürlüğü nedeniyle fiziki özgürlüklerinden alıkonulan diğer tutuklu gazeteciler için de geçerli. Bu, emsal karar niteliği ve İHAM açısından geçerli ikincillik ilkesi gereği ile haklılaştırılır. Bu nedenle karar, M. Altan ve benzeri durumda olan kişilere de uygulanmalı…

AİHM kararını verdi sıra mahkemelerde