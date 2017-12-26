Kabri başında anıldı

İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Âkif Ersoy, vefatının 81. yılında İstanbul’daki mezarı başında anıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ve Sultangazi Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin beraber organize ettiği programda bir açıklama yapan TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, millî şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’un vefat yıl dönümü dolayısıyla öğrencilerle, edebiyatçılarla, şairlerle birlikte yad etmek için toplandıklarını belirterek, “Mehmet Âkif, her yanıyla bir ahlâk abidesidir. Şiirleri, hayatı, yazdıkları ve yaşadıklarıyla topluma öncü ve önder olmuş bir şahsiyettir” dedi.

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Akif, İstiklal Marşı ve Devlet

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Konuyla ilgili olarak Yeni Asya Yazarı İslam Yaşar'ın kaleme aldığı ''Akif, İstiklal Marşı ve Devlet'' başlıklı yazının tamamını okumak için tıklayınız:

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