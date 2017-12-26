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26 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Kabri başında anıldı

26 Aralık 2017, Salı 18:30
İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Âkif Ersoy, vefatının 81. yılında İstanbul’daki mezarı başında anıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ve Sultangazi Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin beraber organize ettiği programda bir açıklama yapan TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, millî şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’un vefat yıl dönümü dolayısıyla öğrencilerle, edebiyatçılarla, şairlerle birlikte yad etmek için toplandıklarını belirterek, “Mehmet Âkif, her yanıyla bir ahlâk abidesidir. Şiirleri, hayatı, yazdıkları ve yaşadıklarıyla topluma öncü ve önder olmuş bir şahsiyettir” dedi.

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İstiklal Marşı’nın yazarı olmasından dolayı “Milli Şairimiz” olarak tanıdığımız Mehmet Akif, İstanbul başta olmak üzere, vatanın dört bir yanının işgal edildiği bir zamanda yazdığı şiirleriyle ümitsizliğe yer olmadığını haykırdı. Darü’l-Hikmeti’l-İslamiye’de Bediüzzaman Hazretleri ve diğer ünlü din alimleriyle beraber çalıştı. İstiklal Savaşı boyunca insanlarımızı heyecana getiren yazı, şiir ve hutbeleriyle önemli katkılarda bulundu. Hayatı boyunca izzet ve şerefinden ödün vermeyerek örnek bir hayat yaşadı.

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Akif, İstiklal Marşı ve Devlet

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Konuyla ilgili olarak Yeni Asya Yazarı İslam Yaşar'ın kaleme aldığı ''Akif, İstiklal Marşı ve Devlet'' başlıklı yazının tamamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/elif/akif-istiklal-marsi-ve-devlet_106545

Etiketler: mehmet akif ersoy
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