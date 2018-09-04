Kaç şirket iflas etti?

HDP Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu Kocaeli ve Türkiye genelinde konkordato ve iflâs açıklayan şirketleri soru önergesiyle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a sordu.

Gergerlioğlu’nun Meclis’e taşıdığı soru önergesi şöyle; “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2017 yılı Ocak ayı ve 2018 yılının Haziran ayı sürecine kadar olan verileri açıkladı. Bu verilere göre Kocaeli’de Haziran ayında 12 şirket iflas etti. Bu bağlamda; “Kocaeli’de son 3 senede yıllara göre iflasını açıklayan şirket sayısı kaçtır?, Kocaeli’de Konkordato ilan eden şirket sayısı kaçtır?, İflas etmenin eşiğinde olan firmalar için hükümetin aldığı önlemler nelerdir?, Son 3 yılda Türkiye genelinde Konkordato ilan eden ve iflas eden şirketlerin illere göre ayrılmış sayısı nedir?, Dövizde başlayan yükselişin şirketler üzerindeki baskısını azaltmak için hükümetin aldığı önlemler nelerdir?” Haber Merkezi

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