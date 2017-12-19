Kaçak katlara yasal zemin: 55 metre yüksekliğe izin çıktı

İstanbul Zeytinburnu'nda imar planları 42.5 metre yüksekliğe izin verdiği dönemde 12.5 metre yüksek yapılan binanın kaçak katları, AK Parti'nin geçirdiği yeni imar planıyla yasal hale geldi.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun aktardığına göre, Zeytinburnu'nda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nden geçen plan tadilatıyla, kaba inşaatı çok önce biten yapının saçak yüksekliği 55 metre olarak belirlendi.

Zeytinburnu Merkezefendi mahallesinde, D-100 Karayolu’nun kenarında 3 bin 425 metrekare büyüklüğündeki inşaat alanı şirket mülkiyetinde yer alıyor. Tapu kaydında '20 Aralık 2013 tarihli 6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır' şerhinin bulunduğu belirtilen parsel üzerinde şu anda inşaat halinde 15 katlı yapı bulunuyor.

Ofton İnşaat tarafından yapılan kabası bitmiş inşaatın üzerinde ‘Komple Satılık Bina’ pankartı bulunuyor. Söz konusu parsel, İBB Meclisi’nde 2007 ve 2009 tarihli planlarda 42.50 metre yapılaşma şartlarında 'Konaklama+Otel Alanı' ve 'Özel Açık Otopark Alanı' fonksiyonuna ulnzen. Yeni plan değişikliğiyle bina sosyo-kültürel ve ticari amaçlı yapılar için ayrılan merkezi iş alanına çevrildi.

Zeytinburnu ilçesine ait planlarda, 13 Ocak 2012 tarihli İBB Meclis kararı gereğince “Tarihi kent merkezi görünümünü etkileyen alanlarda olumsuz yapılaşma koşullarının engellenmesine yönelik genel planı” düzenlemeleri de, 2012 ve 2013 tarihlerinde onaylandı.

CHP'DEN RET: ERDOĞAN AŞAĞI, SİZ YUKARI DİYORSUNUZ

Zeytinburnu Belediyesi görüşü doğrultusunda yapılan plan teklifine İBB Meclisi’nde CHP grubu ret oyu verdi. CHP’li İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, İmar Komisyonu’na, İstanbul’daki yüksek mimariden yakınan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imar konusundaki sözlerini hatırlatarak, “Cumhurbaşkanı aşağı diyor, siz yukarı diyorsunuz. İlçeden görüş almak yeni bir yöntem mi? Sanki hayır denilse yapılmayacak. CHP’li belediyelere de soruyor musunuz?” dedi.

AK PARTİLİ ÜYE: 55 METREYİ GEÇMESİN DEDİK

Sağ, söz konusu yapının kaç metre olacağını sordu. AK Partili İmar Komisyonu Başkanı Hadi Diler, “Projenin tasdik aşamasında, siluet 55 metreyi geçmesin dedik” yanıtını verdi.

ERDOĞAN 16/9'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Zeytinburnu'ndaki 16/9 Kuleleri, Erdoğan'ın sert eleştirisine sebep olmuştu. İBB, AK Parti tarafından yönetilirken yapılan kuleler için Erdoğan “Sahibiyle konuştum. Tıraşlayın dedim. Ama hiçbir şey yapmadılar. O yüzden çok kırıldım, 5 yıldır konuşmuyorum” ifadesini kullanmıştı. Erdoğan, bu ifadelerinin ardından söz konusu kulelerinin sahibi ile birlikte adını taşıyan bir imam hatip lisesinin açılışına katılıp beraber kurdela kesmişti.