"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Kaçak katlara yasal zemin: 55 metre yüksekliğe izin çıktı

19 Aralık 2017, Salı 10:21
İstanbul Zeytinburnu'nda imar planları 42.5 metre yüksekliğe izin verdiği dönemde 12.5 metre yüksek yapılan binanın kaçak katları, AK Parti'nin geçirdiği yeni imar planıyla yasal hale geldi.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun aktardığına göre, Zeytinburnu'nda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nden geçen plan tadilatıyla, kaba inşaatı çok önce biten yapının saçak yüksekliği 55 metre olarak belirlendi.

Zeytinburnu Merkezefendi mahallesinde, D-100 Karayolu’nun kenarında 3 bin 425 metrekare büyüklüğündeki inşaat alanı şirket mülkiyetinde yer alıyor. Tapu kaydında '20 Aralık 2013 tarihli 6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır' şerhinin bulunduğu belirtilen parsel üzerinde şu anda inşaat halinde 15 katlı yapı bulunuyor. 

Ofton İnşaat tarafından yapılan kabası bitmiş inşaatın üzerinde ‘Komple Satılık Bina’ pankartı bulunuyor. Söz konusu parsel, İBB Meclisi’nde 2007 ve 2009 tarihli planlarda 42.50 metre yapılaşma şartlarında 'Konaklama+Otel Alanı' ve 'Özel Açık Otopark Alanı' fonksiyonuna ulnzen. Yeni plan değişikliğiyle bina sosyo-kültürel ve ticari amaçlı yapılar için ayrılan merkezi iş alanına çevrildi.

Zeytinburnu ilçesine ait planlarda, 13 Ocak 2012 tarihli İBB Meclis kararı gereğince “Tarihi kent merkezi görünümünü etkileyen alanlarda olumsuz yapılaşma koşullarının engellenmesine yönelik genel planı” düzenlemeleri de, 2012 ve 2013 tarihlerinde onaylandı.

CHP'DEN RET: ERDOĞAN AŞAĞI, SİZ YUKARI DİYORSUNUZ

Zeytinburnu Belediyesi görüşü doğrultusunda yapılan plan teklifine İBB Meclisi’nde CHP grubu ret oyu verdi. CHP’li İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, İmar Komisyonu’na, İstanbul’daki yüksek mimariden yakınan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imar konusundaki sözlerini hatırlatarak, “Cumhurbaşkanı aşağı diyor, siz yukarı diyorsunuz. İlçeden görüş almak yeni bir yöntem mi? Sanki hayır denilse yapılmayacak. CHP’li belediyelere de soruyor musunuz?” dedi.

AK PARTİLİ ÜYE: 55 METREYİ GEÇMESİN DEDİK

Sağ, söz konusu yapının kaç metre olacağını sordu. AK Partili İmar Komisyonu Başkanı Hadi Diler, “Projenin tasdik aşamasında, siluet 55 metreyi geçmesin dedik” yanıtını verdi.

ERDOĞAN 16/9'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Zeytinburnu'ndaki 16/9 Kuleleri, Erdoğan'ın sert eleştirisine sebep olmuştu. İBB, AK Parti tarafından yönetilirken yapılan kuleler için Erdoğan “Sahibiyle konuştum. Tıraşlayın dedim. Ama hiçbir şey yapmadılar. O yüzden çok kırıldım, 5 yıldır konuşmuyorum” ifadesini kullanmıştı. Erdoğan, bu ifadelerinin ardından söz konusu kulelerinin sahibi ile birlikte adını taşıyan bir imam hatip lisesinin açılışına katılıp beraber kurdela kesmişti.

Okunma Sayısı: 409
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • HÜSEYİN İLHAN

    19.12.2017 11:37:20

    Bir toplantıda o kafa sahibi değilmiydi bu sözleri sarfeden'ŞEHİRLERİMİZE İHANET ETTİK,evet.AKP kendilerine yakışanı yapıyor.Ne söz söyledilerse bilahere tersini söylemek ve yapmak marifetleridir.ÇARK ÇARK ÇARK

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

294. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Asgari ücret 2000 TL’den az olmamalı

IKBY'de gerilim tırmanıyor: 5 ölü, 93 yaralı!

'Battal İlgezdi' hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Mutlu ve Çapkın'ın da yargılandığı davada tahliye kararı!

Suçluyu cezasız bırakmak mı masumu cezalandırmak mı...

Sadece "Gerçekten şok oldum" ve "Yorum yapamam" diyebildiler...

''14'e 1 sayısı çok kıymetli bir şey''

2017’de asgari ücretlinin reel kaybı yaklaşık 500 lira

Riyad'da patlama sesi!

İmamlar kayıt dışıyla mücadele edecek

ABD'den şaka gibi 'vize' açıklaması

Göçmen sayısı 258 milyona yükseldi

Hak ihlallerinde birinciyiz: Türkiye AİHM'de sicili en kötü ülke

Gazeteciler için dünyanın en büyük hapishanesi: Türkiye

Hamsinin kilosu 25 lirayı buldu

Tribünde büyük ayıp: Yobazlar camiye gidin namaz kılın

Üniversitede tesettür düşmanlığı hortladı!

Esad YPG'ye hain dedi

93 kayyım incelemeye alındı

Cam filmi tartışmasında son nokta koyuldu

En Çok Okunanlar

Hüsnü ŞAHİT

OHAL Komisyonu hâlâ neden bekliyor?
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Çok gecikmiş bir hukuk şamarı
Ahmet BATTAL

Suçluyu cezasız bırakmak mı masumu cezalandırmak mı...
Genel

Eski Dışişleri Bakanı'ndan uyarı: Afrin’e operasyonda zayiat yüksek olur
Genel

Üniversitede tesettür düşmanlığı hortladı!
M. Latif SALİHOĞLU

Kemalist patentli Menemen Kumpası
Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

Üstad Bediüzzaman’ın istikbâle dilekçesi
Genel

AKP'den İYİ Parti değerlendirmesi: 'Oyları bölebilir'
Genel

Cam filmi tartışmasında son nokta koyuldu
Genel

Tribünde büyük ayıp: Yobazlar camiye gidin namaz kılın

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.