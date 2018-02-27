Kaçak maden ocağında gazdan zehirlenen 2 işçi öldü

Kozlu'da kaçak olarak çalıştırılan maden ocağında gazdan zehirlenen 2 işçi yaşamını yitirdi.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki kaçak maden ocağında karbondioksit gazı sızıntısı meydana geldi. Maden ocağında çalışan 2 işçinin karbondioksit gazından zehirlendiği ihbarı üzerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibi, gaz maskeleriyle girdikleri ocaktan Hasan Okumuş ve Hayrettin Akdermioğlu'nu dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 işçinin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AA