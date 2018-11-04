Göreme'de, 31 Aralık 2017'den sonra inşa edildiği ve imar barışına dahil olmadığı tespit edilen tek katlı yapı ile yanındaki müştemilatı iş makinesiyle yıkıldı.

Kapadokya'da imar barışına dahil olmadığı tespit edilen kaçak yapıların yıkımına başlandı.

Göreme Belediyesi ekipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Kapadokya'da kaçak yapılaşmaya izin vermeyecekleri yönündeki açıklamalarının ardından bugün harekete geçti.

Peribacalarının arasında 31 Aralık 2017'den sonra inşa edildiği, imar barışına dahil olmadığı tespit edilen tek katlı yapı ile yanındaki müştemilatı, zabıta ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından iş makinesiyle yıkıldı.

Yapının hayvancılık amaçlı inşa edildiği öğrenildi.

Bölgede kaçak yapılarla mücadelenin devam edeceği belirtildi.

"Vakit kaybetmeden yıkım işlemlerinin yapılacak"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada, imar barışına dahil olmadığı tespit edilen binaların vakit kaybetmeden yıkım işlemlerinin yapılacağını söyledi.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"İmar barışı bazı kesimler tarafından çarpıtılıyor. Dün de bazı tespitlerimiz olmuştu. Kapadokya bölgesinde sayı olarak 100'ün üzerinde (kaçak) yapı var. Barışın geçerli olduğu tarihten sonra yapılmış olanlarla ilgi hukuki süreçler daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılmıştı. Bugün de ilk yıkım gerçekleştirildi. Hukuki süreçleri tamamlananlar hızla yıkılacak. Yapılmış olanlar ve yapımı devam edenlerin hepsi tespit altında, işaretlenmiş durumda. Zaten hızlı şekilde inşaatlar mühürleniyor ve durduruluyor. Ama durdurmakla kalınmayacak bugünkü gibi onlar da sırayla yıkılacak. Kapadokya, Türkiye turizmi için en önemli yerlerden biri. Kapadokya'yı kaderine bırakmaya değil, tarihi yerlere getirmeye geldik. Bugünkü de en güzel örneklerden biri oldu, ara vermeden yıkımlara devam edeceğiz."