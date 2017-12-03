Kadıköy'de örnek buluşma...

İstanbul Müftüsü Yılmaz, buluşma kapsamında Kadıköy'de Selamiçeşme Camisi'nde gençlerle sabah namazı kıldı.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca başlatılan "Cami-Gençlik Buluşması" etkinlikleri kapsamında, Kadıköy'de gençlerle sabah namazı kıldı.

Selamiçeşme Camisi'nde kılınan namazın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildiği ve tesbihatın yapıldığı buluşmada, dua edildi.

İstanbul Müftüsü Yılmaz, namaz sonrası yaptığı konuşmada, insanoğlunun sosyal bir varlık olduğunu belirtti.

İnsanların hem bedenleriyle, hem ruhlarıyla camide cem olmaya ihtiyacı olan bir varlık olduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız dünyada insanlar sanal ortamda bir araya geliyor. Ama sosyal medyadaki buluşmaların, hiç şüphesiz dirsek dirseğe, omuz omuza, gönül gönüle aynı mabette aynı mabuda yönelmenin heyecanını vermesi mümkün değil. Bu mabetteki buluşmanın insan gönlüne inşirah veren özelliği var. O yüzden özellikle gençlerin de yer aldığı cemaatlerde bulunmakta büyük fayda olduğunu mülahaza ediyorum. Hususiyle bu haftaki Mevlid-i Nebi Haftası, Hz. Peygamberin (SAV) dünyaya teşriflerinin sene-i devriyesi. O'nun hasretiyle yanan gönüllerimize, O'nu anmanın, O'na salat getirmenin, O'nunla beraber olmanın, O'nun hadislerinden dinlemenin gönlümüze sürur vereceği bir hafta. Asr-ı Saadetten bugüne kadar ümmet-i Muhammed, O'nun hasretini yaşıyor. Müslümanların O'na olan sevgisini, yakınlığını, fedakârlığını Kitab-ı Kerimi'nde Allahu Teala Hazretleri, 'Şanlı Peygamber inanan gönüllere kendi öz nefislerinden, canlarından daha değerlidir.' diyerek ifade ediyor. Gerçekten de Asr-ı Saadette Efendimizin davetine icabetle şereflenmiş aziz sahabilerden günümüze kadar Müslüman olmuş insanların gönüllerindeki Peygamber sevgisi çok yüksek seviyededir."

Yılmaz, "O'nun salat-ı selamının olduğu, hadislerinin okunduğu, hayatının anlatıldığı mecliste bulunmak, O'nu evimize haftada bir gün çoluk çocuğumuzla siyer okuyarak, kitap okuyarak konuk etmek, O'nunla vuslatın en güzel yollarından biridir. Allah cümlemize onunla bu dünyadayken kalbi bir vuslat sağlamayı hepimize nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin ardından cemaate çorba ikram edildi. İstanbul Müftüsü Yılmaz da, çorba kazanının başına geçerek cemaate çorba ikram etti.

Etkinliğe, İstanbul Müftüsü Yılmaz ile birlikte İstanbul Müftü Yardımcısı Veysel Işıldar ile Kadıköy Müftüsü Mehmet Yaman da katıldı.