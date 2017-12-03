"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

Kadıköy'de örnek buluşma...

03 Aralık 2017, Pazar 12:00
İstanbul Müftüsü Yılmaz, buluşma kapsamında Kadıköy'de Selamiçeşme Camisi'nde gençlerle sabah namazı kıldı.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca başlatılan "Cami-Gençlik Buluşması" etkinlikleri kapsamında, Kadıköy'de gençlerle sabah namazı kıldı.

Selamiçeşme Camisi'nde kılınan namazın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildiği ve tesbihatın yapıldığı buluşmada, dua edildi.

İstanbul Müftüsü Yılmaz, namaz sonrası yaptığı konuşmada, insanoğlunun sosyal bir varlık olduğunu belirtti.

İnsanların hem bedenleriyle, hem ruhlarıyla camide cem olmaya ihtiyacı olan bir varlık olduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız dünyada insanlar sanal ortamda bir araya geliyor. Ama sosyal medyadaki buluşmaların, hiç şüphesiz dirsek dirseğe, omuz omuza, gönül gönüle aynı mabette aynı mabuda yönelmenin heyecanını vermesi mümkün değil. Bu mabetteki buluşmanın insan gönlüne inşirah veren özelliği var. O yüzden özellikle gençlerin de yer aldığı cemaatlerde bulunmakta büyük fayda olduğunu mülahaza ediyorum. Hususiyle bu haftaki Mevlid-i Nebi Haftası, Hz. Peygamberin (SAV) dünyaya teşriflerinin sene-i devriyesi. O'nun hasretiyle yanan gönüllerimize, O'nu anmanın, O'na salat getirmenin, O'nunla beraber olmanın, O'nun hadislerinden dinlemenin gönlümüze sürur vereceği bir hafta. Asr-ı Saadetten bugüne kadar ümmet-i Muhammed, O'nun hasretini yaşıyor. Müslümanların O'na olan sevgisini, yakınlığını, fedakârlığını Kitab-ı Kerimi'nde Allahu Teala Hazretleri, 'Şanlı Peygamber inanan gönüllere kendi öz nefislerinden, canlarından daha değerlidir.' diyerek ifade ediyor. Gerçekten de Asr-ı Saadette Efendimizin davetine icabetle şereflenmiş aziz sahabilerden günümüze kadar Müslüman olmuş insanların gönüllerindeki Peygamber sevgisi çok yüksek seviyededir."

Yılmaz, "O'nun salat-ı selamının olduğu, hadislerinin okunduğu, hayatının anlatıldığı mecliste bulunmak, O'nu evimize haftada bir gün çoluk çocuğumuzla siyer okuyarak, kitap okuyarak konuk etmek, O'nunla vuslatın en güzel yollarından biridir. Allah cümlemize onunla bu dünyadayken kalbi bir vuslat sağlamayı hepimize nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin ardından cemaate çorba ikram edildi. İstanbul Müftüsü Yılmaz da, çorba kazanının başına geçerek cemaate çorba ikram etti.

Etkinliğe, İstanbul Müftüsü Yılmaz ile birlikte İstanbul Müftü Yardımcısı Veysel Işıldar ile Kadıköy Müftüsü Mehmet Yaman da katıldı.

AA

Etiketler: istanbul, sabah namazı
Okunma Sayısı: 276
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    278. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hesabın yeri Ankara

    YKS örnek soru kitapçığı yayınlandı

    Sur’da büyük yıkım

    Belgeleri savcılığa vereceğiz

    'Erdoğan artık ‘Esad gitsin’ demiyor'

    Hatay - Altınözü'nde minibüs ve kamyon çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

    Dikkat: Kar ve yağmur kapıda!

    Nur talebesi Hüsmen Duran vefat etti

    Otomotivde tüm zamanların rekoru: AB'ye ihracat yüzde 12 arttı!

    İmam Buhari'nin İmam Tirmizi'nin diyarı: 'Orta Asya'nın incisi' ziyaretçilerini bekliyor

    'Tüm zamanların en yüksek işlem' sayısına ulaşıldı

    Gündüz görüntüsü ayrı, gece görüntüsü ayrı bir güzellik...

    Kadıköy'de örnek buluşma...

    ''Tek başıma duruyorum bu dağlarda''

    İki metrobüs çarpıştı: 2'si ağır, 19 kişi yaralandı!

    İlginç bir fuar...

    ''FBI’ya yalan söylediği için kovdum''

    ''Salı gününe kadar Erdoğan'a izin veriyorum''

    5 yıl sonra Mısır'da

    85 asker tutuklandı

    En Çok Okunanlar

    Mustafa Sait ÖNAL

    Çiftlik Bank tartışması büyüyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Salih amel ve İlahî adalet
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil
    Genel

    OHAL ve İnsan Hakları Paneli bugün yapılıyor
    Genel

    ''Salı gününe kadar Erdoğan'a izin veriyorum''
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Genç Said’ler müfritane irtibat için yollarda
    Genel

    ''Tek başıma duruyorum bu dağlarda''
    Genel

    Papa Arakanlılara seslendi: Dünya adına af diliyorum
    Faruk ÇAKIR

    Aliya’dan çok önemli dersler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.