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29 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Kadın üsteğmen, çalınan sorulara bakarak subay olduğunu itiraf etti

29 Ekim 2018, Pazartesi 12:46
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen kadın üsteğmen, Gülen yapılanmasının verdiği sorularla subay olduğunu itiraf etti.

Kadın üsteğmen, Emniyet Müdürlüğünde verdiği ifadede 15 Temmuz'dan önce Deniz Tıbbı Araştırma Merkezi'nde öğretmen subay olarak görev yaptığını söyledi.

Liseden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Matematik Bölümü'nü kazandığını belirten sanık, fakülteden mezun olduktan sonra Gülen yapılanmasından bir arkadaşının yönlendirmesiyle denizci astsubayla evlendiğini ifade etti.

'Sınav sorularından bazıları bana gösterilen sorularla birebir aynıydı'

Eşinin önerisiyle sözleşmeli subaylık sınavına başvurduğunu bildiren sanık, Gülen yapılanmasından bir kişinin sınavda çıkacak soruların bir kısmını kendisine gösterdiğini itiraf etti.

Soruların gösterildiğini kimseye söylemeyeceklerine dair yemin ettikten sonra sorulara bakmasına izin verildiğini anlatan sanık, şöyle devam etti:

"Eşimle Gebze'de bir eve gittik. İsminin 'Aydın' olduğunu beyan eden kişi de buradaydı. Bu şahıs, 'Sana bazı sorular göstereceğim, bunlardan bazıları sınavda çıkabilir, bu sorulara 15 dakika bak, bu sorulara baktığını kimseye söylemeyeceksin, annenin, babanın üzerine yemin et ve Kur'an-ı Kerim'e el bas.' dedi. Eşimle yemin ettik.

Aydın, bilgisayarı flash takılı vaziyette bana verdi ve odadan ayrıldı. Hatırladığım kadarıyla 60-70 matematik, 60-70 de genel kültür sorusu vardı. Yaklaşık 45 dakika baktım, amacım soruları ezberlemekten ziyade konu başlıklarına bakmaktı. Soruların cevapları koyu renkliydi. 45 dakika sonra Aydın geldi ve bilgisayarı alıp gitti. Bu soruların fotoğrafını çekmedim. Eşim kesinlikle sorulara bakmadı."

Kendisine gösterilen soruların sınavda çıktığını dile getiren kadın üsteğmen, "Genel kültürden 50 soru çıktı. Gösterilen sorulardan birkaç tanesi vardı. Diğerlerini tam olarak hatırlamadığım için aynı sorular olup olmadığını bilmiyorum. Öğleden sonraki sınavda matematik sorularından bazıları da bana gösterilen sorularla birebir aynıydı. Sınavın birinden 75-76 civarı, diğerinden de 83-84 civarında puan aldım." ifadelerini kullandı.

 

AA

Etiketler: sınav, Gülen, hukuk, soru, adalet
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