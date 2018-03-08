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8 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

'Kadına merhameti öteleyen bütün gelenek, örf ve inanışlar reddedilmelidir'

08 Mart 2018, Perşembe 13:06
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın mesajında "Şiddete meşruiyet sağlayan, merhameti öteleyen ve kadını rencide eden bütün gelenek, örf ve inanışlar reddedilmelidir." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Tasvip edilir hiçbir yanı, yönü ve mazereti bulunmayan kadına dönük şiddet merkezli eylem ve söylemin, rahmet ve esenlik dini olan İslam'dan referans bulması asla mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Erbaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, insanın yeryüzü serüveninin aynı özden yaratılan Hz. Adem -Aleyhisselam- ve Hz. Havva ile başladığını anımsattı.

İslama göre insanın mükerrem bir varlık olduğunu, dolayısıyla kadın ve erkek arasında, yaratılış gayesi, varoluş değeri ve kulluk sorumluluğu açısından hiçbir farkın olmadığına dikkati çeken Erbaş, Hz. Adem'den itibaren hak ve hakikat yolunda insanlığa rehberlik eden bütün peygamberler ve onların kutlu yolunu takip edenlerin, kadını erkek üzerinden tanımlayan, ikinci sınıf sayan, değersizleştiren, olumsuz yorumlara konu eden, onun haklarını, onurunu ve iffetini ihlal eden bütün davranış ve yaklaşımlarla mücadele ettiğini vurguladı.

Erbaş, kadına ve kız çocuklarına karşı insanlık dışı bir muamelenin reva görüldüğü cahiliye toplumunun, İslam ile tanıştıktan sonra insan olmanın onurunu keşfettiğini ve kadınlar için huzurun, adaletin, hakkaniyetin hüküm sürdüğü bir saadet asrına ev sahipliği yaptığını aktardı.

Hz. Muhammed'in - Aleyhissalatu Vesselam-, insanlığın ufkunu aydınlatan evrensel mesajlarını, bütün yeryüzüne ilan ettiği Veda Hutbesi'nde, kadınların haklarını gözetmeyi, bu hususta Allah'tan sakınmayı, kadın ve erkeklerin birbirlerinin hukukuna riayet etmelerini Müslümanlara bir sorumluluk olarak yüklediğini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Maalesef günümüzde din, dil, ırk, coğrafya ve sosyal statü gözetmeksizin tüm insanlığı tehdit edecek bir boyuta ulaşan şiddet, en çok kadınlarımızı yaralamaktadır. İnsanlık onurunu zedeleyen bu durum, cahiliye anlayışının sadece bir çağa hasredilmeyip bir zihniyete ve yaşam tarzına işaret eden boyutunu gözler önüne sermektedir. Tasvip edilir hiçbir yanı, yönü ve mazereti bulunmayan kadına dönük şiddet merkezli eylem ve söylemin, rahmet ve esenlik dini olan İslam'dan referans bulması asla mümkün değildir. Zira şiddete meşruiyet sağlayan, merhameti öteleyen ve kadını rencide eden bütün gelenek, örf ve inanışlar reddedilmelidir. Kadın ve erkek, rakip ya da muhalif bir yaklaşımın ötesinde, birbirlerini destekleyen ve tamamlayan bireyler olarak beraberce daha huzurlu bir hayatı inşa edeceklerdir."

Erbaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, kadının saygınlığı ve hakları konusunda önemli bir farkındalığa vesile olması ve bu alanda yaşanan sorunların çözümüne katkı sunması, savaşın, şiddetin, yoksulluk ve yoksunluğun mağdur ettiği nice kadına umut olması temennisinde bulundu.

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Okumak için tıklayınız:

Kadınların mutluluğu da İslâmın esaslarında

İslâm ve kadına şiddet

AA

Etiketler: diyanet, ali erbaş
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