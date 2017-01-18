Beytüşşebap eski Kaymakamı Kadir Güntepe, Gülen hareketine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Beytüşebab'ın eski kaymakamı Kadir Güntepe gözaltına alındı. Güntepe'nin Kayseri'deki işlemlerinin tamamlanmasının arından Tokat'a gönderileceği öğrenildi. Hamamözü İlçesi'nde görev yaparken burada 'Amasya Kaymakamlar imamı' olan H.Ö. ile yüz yüze ve telefonda onlarca kez görüştüğü iddia edilen, Elazığ Valiliği'nde Hukuk Müşaviri olan Kadir Güntepe gözaltına alındı. Kayseri'de gözaltına alınan Kadir Güntepe'nin kente getirileceği belirtildi. 1 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Elazığ Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine atanan Kadir Güntepe'nin henüz Elazığ'da göreve başlamadığı belirtildi. DHA

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