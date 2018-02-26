Kadir İnanır'ın felç kalma riski var

Beyinde pıhtı atması nedeniyle tedavi gören sanatçı Kadir İnanır’ı gelecek hafta ameliyat edecek olan Prof. Dr. Ergun Demirsoy, operasyonun risk taşıdığını söyledi: “Beyne giden bir damar olduğu için felç kalma riski var."

Hürriyet'in haberine göre, evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve beynine pıhtı attığı anlaşılan Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır’ın tıkalı damarlarından birine stent takıldı. Sanatçının bir diğer tıkalı damar nedeniyle ikinci kez operasyon geçireceği açıklandı. İkinci ameliyatı gerçekleştirecek olan Prof. Dr. Ergun Demirsoy, önceki gün bir otelde düzenlenen bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Demirsoy, gelecek hafta gerçekleşecek operasyonun riskleri hakkında şunları söyledi: “Yaptığımız tahlillerde beyne giden şah damarında ciddi bir hasar tespit ettik. Daha sonra felç riskiyle karşılaşmaması için o damarı temizleyeceğim. Ancak beyne giden bir damar olduğu için operasyon sırasında da felç kalma riski var. O nedenle çok dikkat edilmesi lazım ama en iyi şekilde halledeceğiz. Ameliyat öncesi tüm hazırlıklar yapıldı. Kadir Bey’i dinlenmesi için evine gönderdik, önümüzdeki hafta ameliyatı gerçekleştireceğiz.”

Okunma Sayısı: 535

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.